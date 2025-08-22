Zelenski: „Ultimele atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenţii ale Moscovei”. Rușii au lovit o fabrică americană

Stiri externe
22-08-2025 | 07:26
rusia lansator rachete
Profimedia

Volodimir Zelenski a acuzat joi seara Rusia că, prin atacurile masive lansate în noaptea precedentă asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, demonstrează că nu doreşte negocieri pentru încheierea războiului.

autor
Ioana Andreescu

Zelenski a spus că un atac cu rachete asupra unei companii de electronice deţinute de SUA este un indicator „elocvent” al intenţiilor Rusiei în ceea ce priveşte iniţiativele de pace conduse de SUA.

„Acum, semnalele din partea Rusiei sunt, sincer, neruşinate”, a declarat Zelenski în discursul său video către naţiune de joi seară. „Încearcă să se eschiveze de la necesitatea organizării de întâlniri. Nu vor să pună capăt războiului. Continuă cu atacurile masive”, a arătat liderul ucrainean.

În ultimele atacuri, Rusia a folosit cel puţin 574 de drone şi 40 de rachete, a spus Zelenski, fiind unul dintre cele mai ample. O persoană a fost ucisă şi 22 au fost rănite.

Majoritatea răniţilor din timpul nopţii au fost înregistraţi în urma unui atac asupra fabricii de electronice Flex, deţinută de SUA, din regiunea Zakarpattia, din extremitatea vestică a Ucrainei, au declarat autorităţile. Depozitele din această zonă au fost avariate. „Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietăţii SUA aici, în Ucraina, asupra investiţiilor americane”, a declarat Zelenski, descriind compania ca fiind un producător de aparate electrocasnice.

Citește și
serghei lavrov
Lavrov: „Zelenski nu are legitimitate pentru un acord de pace”. Rusia vrea drept de veto la sprijinul militar pentru Ucraina

„Un atac foarte elocvent, comis chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor cu privire la mişcările lor în negocierile pentru a pune capăt războiului”, a comentat Zelenski, sugerând că interesul Rusiei pentru eforturile de pace conduse de SUA nu este sincer.

Rusia nu a comentat afirmaţia lui Zelenski că armata sa a lovit în mod deliberat o instalaţie deţinută de SUA, dar Moscova neagă că ar viza civili şi infrastructura civilă.

Un primar din apropierea fabricii avariate a declarat că aceasta era deţinută de compania americană Flex şi avea mii de angajaţi.

În oraşul Liov, din vestul Ucrainei, atacurile au ucis o persoană, au rănit alte trei şi au avariat 26 de case, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîţki.

Autorităţile din regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, au raportat pagube la fabrici, case şi conducte de gaz. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că o instalaţie importantă de pompare a gazelor a fost atacată, fără a preciza locaţia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit infrastructura energetică şi aeroportuară a Ucrainei, precum şi instalaţii industriale militare în timpul nopţii şi a capturat un alt sat de pe linia frontului - Oleksandro-Şultîne.

Ucraina a declarat, la rândul său, că a lovit o rafinărie de petrol rusă, un depozit de drone şi o bază pentru combustibili.

Împotmolire pe frontul diplomatic

După o serie de demersuri diplomatice, preşedintele american Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că s-a ajuns la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală între Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin.

Moscova spune că Putin şi-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski, dar că Ucraina încearcă să submineze eforturile lui Trump de a rezolva conflictul şi că liderul său este oricum ilegitim.

Trump s-a întâlnit atât cu Zelenski, cât şi cu Vladimir Putin în ultima săptămână, în încercarea de a găsi o soluţie diplomatică pentru încetarea luptelor, dar a recunoscut că liderul de la Kremlin s-ar putea să nu-şi dorească un acord. Zelenski l-a îndemnat pe Trump să reacţioneze ferm dacă acesta este cazul. „Dacă ruşii nu sunt pregătiţi, am dori să vedem o reacţie fermă din partea Statelor Unite”, a declarat el joi.

Potrivit unor oficiali şi surse americane, planificatorii militari americani şi europeni au început să exploreze garanţiile de securitate post-conflict pentru Ucraina, dar calea către pace rămâne incertă.

Zelenski a declarat că discuţiile pe tema garanţiilor de securitate „contribuie în fiecare zi la conturarea arhitecturii de securitate a Ucrainei”.

Şefii armatelor din Statele Unite, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Ucraina s-au reunit la Washington, D.C., de marţi până joi.

Joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova este pregătită pentru discuţii sincere despre garanţiile de securitate pentru Ucraina şi a acuzat susţinătorii europeni ai Ucrainei de „aventurism” pentru că au exclus Moscova din discuţii.

Mii de civili, majoritatea ucraineni, au fost ucişi de la invazia pe scară largă a Moscovei din februarie 2022. Se estimează că peste un milion de soldaţi ruşi şi ucraineni au fost ucişi sau răniţi.

Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, atac, Zelenski, fabrica,

Dată publicare: 22-08-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA
Stiri externe
Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă" de la „necesitatea" organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a găsi o ieşire din războiul provocat de invazia rusă.

Lavrov: „Zelenski nu are legitimitate pentru un acord de pace”. Rusia vrea drept de veto la sprijinul militar pentru Ucraina
Stiri externe
Lavrov: „Zelenski nu are legitimitate pentru un acord de pace”. Rusia vrea drept de veto la sprijinul militar pentru Ucraina

Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar „mai întâi trebuie rezolvate toate problemele”, iar legitimitatea liderului ucrainean de a semna un acord de pace rămâne sub semnul întrebării, susține Serghei Lavrov.

Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă
Stiri externe
Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo, relatează AFP.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului
Stiri Sport
VIDEO | FCSB, doar o remiză în Scoția, după un „thriller” de senzație cu Aberdeen, în Europa League. Rezumatul meciului

FCSB a terminat, joi, la egalitate, 2-2, prima manșă din „dubla” cu scoțienii de la Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Returul are loc joi (28 august) la București.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12