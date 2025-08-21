Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA

Stiri externe
21-08-2025 | 22:17
volodimir zelenski
AFP

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă" de la „necesitatea" organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a găsi o ieşire din războiul provocat de invazia rusă.

autor
Sabrina Saghin

„La ora actuală, semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente. Ea încearcă să se sustragă de la necesitatea organizării unei întâlniri", a acuzat Zelenski în mesajul său adresat zilnic pe reţelele sociale.

Înainte de aceasta, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina îşi doreşte o „reacţie puternică" din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente.

Preşedintele SUA, Donald Trump, caută să medieze pacea între cele două ţări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire faţă în faţă, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

Citește și
Rachete Ucraina
Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 şi acum controlează puţin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deşi conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 21-08-2025 22:17

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Lavrov: „Zelenski nu are legitimitate pentru un acord de pace”. Rusia vrea drept de veto la sprijinul militar pentru Ucraina
Stiri externe
Lavrov: „Zelenski nu are legitimitate pentru un acord de pace”. Rusia vrea drept de veto la sprijinul militar pentru Ucraina

Vladimir Putin este dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, dar „mai întâi trebuie rezolvate toate problemele”, iar legitimitatea liderului ucrainean de a semna un acord de pace rămâne sub semnul întrebării, susține Serghei Lavrov.

Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă
Stiri externe
Ucraina a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră, cu o rază de acțiune de 3.000 km. Când urmează să fie produsă

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina a testat cu succes un nou tip de rachetă, cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri, denumită Flamingo, relatează AFP.

Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile
Stiri externe
Zelenski: O întâlnire cu Putin este posibilă, dacă se ajunge la un acord. Țările unde ar putea avea loc negocierile

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că este posibilă o întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma unui acord cu privire la garanţii de securitate oferite Kievului.  

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12