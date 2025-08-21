Zelenski acuză Rusia că evită întâlnirea trilaterală. Liderul ucrainean cere o reacție puternică din partea SUA

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că vrea să se „sustragă" de la „necesitatea" organizării unei întâlniri cu preşedintele Vladimir Putin pentru a găsi o ieşire din războiul provocat de invazia rusă.

„La ora actuală, semnalele trimise de Rusia sunt pur şi simplu indecente. Ea încearcă să se sustragă de la necesitatea organizării unei întâlniri", a acuzat Zelenski în mesajul său adresat zilnic pe reţelele sociale.

Înainte de aceasta, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina îşi doreşte o „reacţie puternică" din partea Washingtonului dacă preşedintele rus Vladimir Putin nu este dispus să aibă o întâlnire cu el pentru o discuţie bilaterală.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că o întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuţii aprofundate care să contureze soluţii asupra principalelor chestiuni divergente.

Preşedintele SUA, Donald Trump, caută să medieze pacea între cele două ţări aflate în război, dar a recunoscut că Putin, cu care Zelenski caută să aibă o întâlnire faţă în faţă, s-ar putea să nu fie dispus să accepte un acord.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022 şi acum controlează puţin sub 20% din teritoriul vecinului său, făcând treptat progrese în est în ultima vreme, deşi conflictul a devenit în mare parte unul de uzură.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













