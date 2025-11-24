Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

24-11-2025 | 13:01
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

Mihaela Ivăncică

"Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat", a declarat Zelenski, adăugând că această cerere a Rusiei este "principala problemă în calea progresului către pace". "Şi vrea asta nu doar din partea Ucrainei, ci din partea lumii întregi", a spus preşedintele ucrainean într-un mesaj transmis prin videoconferinţă forumului parlamentar al Platformei pentru Crimeea, a cărei a patra ediţie se desfăşoară luni în Suedia.

Rusia trebuie să plătească pentru război

Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina, iar o decizie privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate este crucială, a spus el.

"În acest moment, ne aflăm într-o situaţie critică şi colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni şi mulţi alţii pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, şi pentru a aduce o securitate reală", a subliniat Volodimir Zelenski.

Ucraina şi SUA au conturat duminică, în Elveţia, un nou acord-cadru revizuit pe baza documentului iniţial prezentat de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.

"Am reuşit să menţinem pe masa negocierilor puncte extrem de sensibile, printre care eliberarea tuturor prizonierilor de război ucraineni în baza formulei "toţi pentru toţi" şi a civililor", a declarat Zelenski în discursul său.

Preşedintele ucrainean a precizat, de asemenea, că returnarea tuturor copiilor ucraineni din teritoriile ocupate "răpiţi" de Rusia figurează, de asemenea, în versiunea revizuită a acordului-cadru convenit de ucraineni şi americani în Elveţia, care urmează să fie prezentat acum Kremlinului.

Căutarea compromisurilor care întăresc Ucraina

Zelenski a mai spus că administraţia sa continuă să colaboreze cu SUA şi alţi parteneri pentru a găsi compromisuri care să "consolideze, nu să slăbească" Ucraina.

"Vom continua să explicăm cât de periculos este să pretindem că o agresiune (militară) este ceva ce poate fi trecut cu vederea", a subliniat el.

Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că criminalii de război trebuie să răspundă pentru faptele lor în faţa justiţiei. Acordul-cadru iniţial - prezentat de SUA Kievului şi, potrivit mai multor surse media, redactat de americani şi ruşi - prevedea o amnistie completă pentru toţi actorii implicaţi în război de ambele părţi, potrivit EFE.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a menţinut presiunea asupra Ucrainei pentru a-i accepta planul în 28 de puncte pe care l-a transmis Kievului săptămâna trecută. Secretarul de stat Marco Rubio, care a condus delegaţia americană la discuţiile de duminică de la Geneva cu privire la acest plan, a sugerat că termenul limită pentru ajungerea la un acord până joi ar putea să nu fie bătut în cuie, notează Reuters.

Zelenski s-ar putea deplasa în SUA chiar în această săptămână pentru a discuta cele mai sensibile aspecte ale planului cu Trump, potrivit unor surse familiarizate cu dosarul.

Propunerea iniţială în 28 de puncte prezentată de SUA solicita Ucrainei să cedeze teritorii mai multe decât cele ocupate de armata rusă, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la aderarea la NATO, cereri ale Rusiei pe care ucrainenii le-au respins de mult timp.

Preşedintele Radei Supreme (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk, a declarat că Ucraina îşi menţine poziţia fermă, insistând că aderarea la UE şi NATO trebuie să fie elemente ale garanţiilor de securitate pentru Ucraina şi ale oricărui plan de pace.

Planul inițial, surpriză pentru oficialii americani

Planul iniţial a fost o surpriză chiar şi pentru unii oficiali americani. Două surse au declarat sâmbătă pentru Reuters că acesta ar fi fost elaborat în cadrul unei reuniuni în octombrie, la Miami, la care au participat trimisul special american Steve Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, şi Kirill Dmitriev, emisar special al preşedintelui Vladimir Putin, aflat sub sancţiuni internaţionale.

Aliaţii europeni au declarat că nu au fost implicaţi în elaborarea planului iniţial şi au prezentat o contrapropunere care ar atenua unele dintre concesiile teritoriale propuse şi ar include o garanţie de securitate din partea NATO şi în special a SUA pentru Ucraina, în cazul în care aceasta ar fi atacată.

Unii lideri ai UE se vor întâlni pentru a discuta despre Ucraina în marja summitului UE-Uniunea Africană de la Luanda (Angola), luni, alţii urmând să participe prin videoconferinţă.

ASF explică rețeta pentru un RCA mai ieftin: „O scădere a daunelor ar trebui să reducă și primele”

