Donald Trump afirmă că Zelenski nu are „nicio carte în mână” și trebuie să accepte planul de pace negociat cu Rusia

Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski va trebui să aprobe planul său de pace cu 28 de puncte, negociat direct de Statele Unite cu Rusia.

La o întrevedere cu noul edil al metropolei New York, președintele a transmis, din nou, că Zelenski NU are nicio carte în mână. Și că va trebui „să accepte ceva” la un moment dat. Ucraina a primit termen până joia viitoare, de Ziua Recunoștinței, să dea un răspuns. Vladimir Putin s-a grăbit să anunțe că sprijină propunerile Casei Albe. În opinia sa, reprezintă o bază de negociere pentru un eventual acord de pace.

Reporter: „Domnule președinte, ați discutat cu președintele Zelenski? Plănuiți să vă întâlniți cu președintele Zelenski ca să discutați despre planul de pace?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am vorbit cu delegația ucraineană. Avem un plan. Am găsit o cale de a obține pacea și el (Volodimir Zelenski) va trebui să-și dea acordul.”

Reporter: „Președintele Zelenski a spus că țara sa riscă fie să piardă un aliat, fie să-și piardă demnitatea... Sunt critici care vizează planul.”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Adică nu îi place (planul de pace)?”

Reporter: „Nu e clar...”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Va trebui să-i placă. Și dacă nu o să-i placă, n-au decât să se lupte mai departe.”

Reporter: „Totuși, ați sugerat că, dacă nu acceptă (planul de pace), Statele Unite vor opri orice ajutor pentru Ucraina...”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „La un moment dat, (Zelenski) va trebui să accepte ceva. Vă amintiți momentul din Biroul Oval (din februarie), nu demult, când i-am zis că nu are nicio carte de joc în mână. Ar fi trebuit să încheie un acord acum un an... acum doi ani chiar.”

Trump a confirmat, încă o dată, cele mai negre temeri ale ucrainenilor: că vor ajunge să-și piardă cel mai important aliat dacă nu acceptă termenii unui acord la negocierea căruia nu au participat.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Trăim unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina este supusă unor presiuni fără precedent și ar putea fi pusă în fața unei alegeri dificile: fie își pierde demnitatea, fie riscă să piardă un aliat vital. Fie acceptăm planul de pace înrobitor în 28 de puncte, fie vom avea o iarnă cumplită. Ni se cere să dăm un răspuns. Nu voi trăda niciodată jurământul făcut țării când am fost ales. Interesele naționale ale Ucrainei sunt mai presus de orice altceva.”

Zelenski a transmis că va oferi Casei Albe alternative la planul propus.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vom căuta soluții constructive împreună cu principalul nostru partener. Voi prezenta argumente, voi încerca să-i conving (pe americani), voi oferi alternative, dar cu siguranță nu vom da inamicului niciun motiv să spună că Ucraina nu dorește pace și că sabotează procesul.”

Planul Washingtonului în 28 de puncte include mai multe solicitări ale Rusiei privind încheierea conflictului, inclusiv concesii teritoriale și o reducere a armatei ucrainene. Nu e de mirare, așadar, că Vladimir Putin a transmis că susține demersul președintelui american.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Cred că (planul de pace) poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreți. Și pot să îmi dau seama de ce. Motivul este același: Ucraina nu este de acord. Noi suntem pregătiți să purtăm negocieri pașnice și să rezolvăm problemele prin mijloace pașnice. Asta necesită, desigur, o discuție amănunțită a tuturor detaliilor planului propus. Europenii, care nu au fost implicați în discuțiile dintre delegația americană și cea rusă, insistă că vor susține Ucraina și pe viitor. Cancelarul Germaniei a anunțat că a avut o discuție telefonică bună cu Donald Trump și că i-a informat pe liderii Franței și Marii Britanii despre conținut.”

Keir Starmer, prim-ministru al Regatului Unit: „Potrivit planului negociat în secret de americani, Kievul ar trebui să cedeze Moscovei o bucată din Donbas, puternic fortificată, cu o suprafață aproape egală cu cea a statului Luxemburg. În schimb, Moscova ar urma să se angajeze prin lege să nu atace NATO și Ucraina. Iar Statele Unite și europenii ar urma să-i apere pe ucraineni în cazul unui atac al Rusiei.”

Oleksandr Merezhko, parlamentar ucrainean: „Acest plan nu include nimic bun pentru Ucraina. Nu există garanții reale de securitate. Singura garanție poate fi apartenența la NATO, pe care nu o avem. Dimpotrivă, cerințele sunt nerealiste, deoarece nu pot fi implementate.

De exemplu, modificările constituționale. Este nevoie de aproximativ un an pentru a face modificări în Constituție, iar aceste schimbări sunt, de asemenea, inacceptabile pentru societatea ucraineană, pentru parlament, pentru președinte, pentru guvern. Deci, din toate punctele de vedere, este un plan absolut nerealist, lipsit de logică.”

