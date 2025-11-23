Volodimir Zelenski îi răspunde lui Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă a spus că Ucraina nu arată ”recunoștință”

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a dat replica președintelui SUA, Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă a acuzat Ucraina că nu arată „nicio recunoștință” față de Statele Unite ale Americii.

Zelenski a declarat că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite şi preşedintelui Donald Trump pentru toate eforturile depuse de SUA în vederea ajutorării Kievului.

„Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american şi în special preşedintelui Trump pentru ajutorul care, începând cu rachetele Javelin, salvează vieţi ucrainene”, a scris Zelenski pe Telegram după ce Trump a declarat că liderii Ucrainei au manifestat „zero recunoştinţă” pentru ajutorul acordat de SUA.

Zelenski a mulţumit, de asemenea, Europei şi grupurilor de ţări G7 şi G20 pentru ajutorul acordat, afirmând că eforturile de menţinere a acestui sprijin sunt importante.

„De aceea lucrăm cu atâta atenţie la fiecare punct, la fiecare pas către pace”, a scris el, potrivit News.ro. „Totul trebuie să fie pus la punct corect, astfel încât să putem pune cu adevărat capăt acestui război şi să împiedicăm repetarea lui.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













