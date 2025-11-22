Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mesaj pentru Nicușor Dan: ”Îți mulțumesc pentru sprijin”

Stiri externe
22-11-2025 | 20:59
Nicusor Dan și Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat sâmbătă pe rețeaua X.com, după mesajul președinteluri României, Nicușor Dan, privind planul de pace din Ucraina.

autor
Cristian Matei

Zelenski i-a mulțumit omologului său român, care a transmis că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina.

”Îți mulțumesc pentru sprijin”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.

Iată care a fost mesajul președintelui român, care l-a făcut pe Zelenski să-i mulțumească:

Citește și
volodimir zelenski
Zelenski respinge, într-un discurs adresat naţiunii, planul SUA privind pacea cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda jurământul!”

”Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile.

Este, de asemenea, o bună ocazie de a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de acordurile ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă.

Trăim un moment important, care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca oricând importanța unui dialog transatlantic intens și sincer, în spiritul solidarității între aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanță capitală pentru România”.

Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

Într-un comunicat comun și-au exprimat îngrijorarea față de limitarea propusă pentru armata ucraineană, care ar lăsa țara vulnerabilă unor noi atacuri și au subliniat că granițele Ucrainei nu trebuie modificate.

Însă Donald Trump are răbdare cu Volodimir Zelenski doar până joia viitoare, când americanii sărbătoresc Ziua Recunoștinței.

Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, razboi in ucraina, Zelenski,

Dată publicare: 22-11-2025 20:59

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina
Stiri externe
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

Zelenski respinge, într-un discurs adresat naţiunii, planul SUA privind pacea cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda jurământul!”
Stiri externe
Zelenski respinge, într-un discurs adresat naţiunii, planul SUA privind pacea cu Rusia: ”Nu-mi voi trăda jurământul!”

Preşedintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri seara plan SUA vizând pacea în Ucraina, perceput de către Kiev ca fiind foarte favorabil Kremlinului/  

SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău
Stiri externe
SUA îi anunță pe aliații NATO că, dacă Zelenski nu semnează acordul, Ucraina va avea parte de un scenariu mult mai rău

SUA le-au transmis aliaților NATO că se așteaptă să îl preseze pe președintele Volodimir Zelenski să accepte în următoarele zile un acord de pace, scrie The Guardian. 

Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia
Stiri externe
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii, privind un „viitor acord de pace” cu Rusia

Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.

AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump
Stiri externe
AFP: Ucraina și aliații europeni, mobilizare de urgență în fața planului de pace impus de Trump

Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski, scrie AFP. 

Recomandări
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina
Stiri externe
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Noiembrie 2025

30:29

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28