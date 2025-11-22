Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mesaj pentru Nicușor Dan: ”Îți mulțumesc pentru sprijin”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat sâmbătă pe rețeaua X.com, după mesajul președinteluri României, Nicușor Dan, privind planul de pace din Ucraina.

Zelenski i-a mulțumit omologului său român, care a transmis că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina.

”Îți mulțumesc pentru sprijin”, a transmis Zelenski într-o reacție la un mesaj anterior al lui Nicușor Dan.

Thank you for your support! https://t.co/woHQjAiO5d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Iată care a fost mesajul președintelui român, care l-a făcut pe Zelenski să-i mulțumească:

”Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale președintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile.

Este, de asemenea, o bună ocazie de a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de acordurile ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susținerea suveranității Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă.

Trăim un moment important, care ne cere tuturor maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele demonstrează mai mult ca oricând importanța unui dialog transatlantic intens și sincer, în spiritul solidarității între aliați și al complementarității intereselor dintre UE și NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală și din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanță capitală pentru România”.

Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

Într-un comunicat comun și-au exprimat îngrijorarea față de limitarea propusă pentru armata ucraineană, care ar lăsa țara vulnerabilă unor noi atacuri și au subliniat că granițele Ucrainei nu trebuie modificate.

Însă Donald Trump are răbdare cu Volodimir Zelenski doar până joia viitoare, când americanii sărbătoresc Ziua Recunoștinței.

