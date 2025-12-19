Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. Liderul Rusiei a râs de Zelenski: „Este un artist talentat”

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări și răspunsuri, de sfârșit de an, în care urmează să treacă în revistă rezultatele înregistrate în 2025.

Știre în curs de actualizare.

Totuși, potrivit EFE, Putin a afirmat că autoritățile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu și pentru rezolvarea problemei teritoriale.

„Vedem, simțim și știm despre anumite semnale, inclusiv de la Kiev, că sunt dispuși să intre într-un fel de dialog”, a declarat Putin la începutul discursului său adresat presei și publicului, transmis în direct la televiziune.

Putin a insistat că Rusia este „pregătită și dispusă” să pună capăt conflictului din Ucraina pe cale pașnică, „pe baza principiilor pe care a spus că le-a stabilit la Ministerul de Externe în 2024”.

Totodată, Putin a salutat recentele câștiguri teritoriale ale armatei ruse în Ucraina, afirmând că forțele Moscovei „avansează de-a lungul întregului front”, în timp ce eforturile diplomatice intense conduse de Statele Unite vizează încetarea războiului.

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact... inamicul se retrage în toate direcțiile”, a declarat Putin.

Totodată, Putin a vorbit și despre Kupiansk, orașul ucrainean pe care trupele sale susțin că l-au cucerit în întregime, însă Zelenski a fost ulterior în vizită în acel loc, unde s-a pozat lângă indicatorul cu numele orașului.

Astfel, Putin a subliniat că nu urmărește astfel de lucruri, numindu-l pe Zelenski un artist. El a menționat că sinidcatorul respectiv se află la un kilometru de Kupiansk. „De ce stai în prag? Intră”, a glumit Putin, citat de RIA Novosti, una dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului. Președintele rus a mai spus că acțiunea lui Zelenski este, de fapt, un fals: „Este un artist, și unul destul de talentat. Spun asta fără nicio ironie”.

Mai mult, Putin a afirmat vineri că toți indicatorii economici arată că economia națională și instituțiile financiare sunt stabile. În cadrul conferinței de presă anuale, el a spus că economia rusă a crescut cu 1% pe parcursul anului precedent, adăugând că aceasta este o cifră solidă.

