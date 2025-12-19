Macron vrea să poarte un dialog cu Putin. „Cred că va fi din nou util să vorbesc”

Stiri externe
19-12-2025 | 07:18
emmanuel macron
Shutterstock

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi „din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

autor
Sabrina Saghin

„Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a elibera 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, făcând aluzie în special la preşedintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin.

„Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Emisarii lui Donald Trump poartă în prezent o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord de pace.

Citește și
proiect doicești
România va avea la Doicești reactoare nucleare unice în Europa. În lume, doar Rusia și China au această tehnologie

Sursa: Agerpres

Etichete: macron, vladimir putin,

Dată publicare: 19-12-2025 07:18

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO
Stiri externe
Alertă într-un stat NATO. Trei grăniceri ruși au traversat ilegal granița, pe o ambarcațiune cu pernă de aer. VIDEO

Poliția și Garda de Frontieră a Estoniei a detectat o trecere ilegală a liniei temporare de control dintre Estonia și Rusia, miercuri, pe digul râului Narva, efectuată de trei grăniceri ai Federației Ruse.

România va avea la Doicești reactoare nucleare unice în Europa. În lume, doar Rusia și China au această tehnologie
Stiri Stiinta
România va avea la Doicești reactoare nucleare unice în Europa. În lume, doar Rusia și China au această tehnologie

Proiectul SMR, al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești, Dâmbovița, a intrat în ultima etapă a studiilor, iar după punerea lor în funcțiune vor furniza energie pentru 30 de ani. În lume, doar Rusia și China exploatează această tehnologie.

Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia
Stiri externe
Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia

Se va discuta inclusiv despre finanțarea Ucrainei pentru următorii 2 ani, dar și despre securitatea energetică și combaterea amenințărilor rusești.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28