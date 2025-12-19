Macron vrea să poarte un dialog cu Putin. „Cred că va fi din nou util să vorbesc”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi „din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

„Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a elibera 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, făcând aluzie în special la preşedintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin.

„Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Emisarii lui Donald Trump poartă în prezent o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord de pace.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













