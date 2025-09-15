NATO asistă la exercițiile comune Rusia-Belarus. Zapad 2025 arată cum ar vrea Putin să se lupte cu Occidentul

Stiri externe
15-09-2025 | 19:29
Observatori din Statele Unite și alte două țări NATO au asistat la exercițiile comune Rusia-Belarus. UE a anunțat că monitorizează aceste manevre strategice și le-a cerut celor doi aliați să respecte regulile internaționale privind transparența activități

Însă, potrivit analiștilor, exercițiile dezvăluie scenarii importante pentru o potențială confruntare cu Occidentul. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că „este evident că NATO este deja în război cu Rusia”.

În Belarus, exercițiile comune cu Rusia se desfășoară într-un mare poligon situat la 75 de kilometri nord-est de Minsk.

Ca să dea dovadă de transparență, Ministerul Apărării din Belarus a primit observatori internaționali, inclusiv ofițeri din Statele Unite, dar și reprezentanți militari din Turcia și Ungaria, țări membre NATO.

Gen. mr. Valery Revenko, șeful Departamentului pentru Cooperare Militară Internațională din Belarus: „Reprezentanți din aproximativ 23 de state sunt prezenți astăzi la acest exercițiu, inclusiv trei reprezentanți ai statelor membre NATO, 17 reprezentanți ai corpului diplomatic militar. Astfel, în opinia noastră, aceste exerciții sunt de o deschidere fără precedent. Nu reprezentăm o amenințare pentru nimeni. Suntem pentru construirea unui dialog constructiv și pragmatic”.

Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene: „Monitorizăm îndeaproape acest exercițiu militar strategic comun care are loc pe teritoriul Belarus. Continuăm să cerem Rusiei și Belarusului să respecte pe deplin Documentul de la Viena din 2011 al OSCE, care impune notificarea prealabilă pentru activități militare, și rămânem implicați activ în pregătirea oricăror potențiale amenințări la adresa securității legate de exercițiul Zapad 2025”.

Scenariile luate în calcul la exercițiile Zapad 2025

Însă, potrivit analiștilor militari, exercițiile „Zapad - adică Occident 2025” dezvăluie scenarii importante ale Rusiei și Belarusului pentru o potențială confruntare cu Occidentul.

Primul este chiar scenariul nuclear, cu exerciții care simulează folosirea armelor nucleare și a rachetelor hipersonice „Oreșnik”, cu focoase multiple.

Sisteme de rachete „Oreșnik” urmează să fie amplasate în Belarus până la sfârșitul anului 2025.

Al doilea scenariu este atacarea Coridorului Suwałki sub pretextul apărării regiunii Kaliningrad. Este o fâșie îngustă care face legătura între teritoriul Belarusului și enclava rusă Kaliningrad, trecând pe teritoriul Poloniei și Lituaniei. Un atac real asupra acestui coridor ar însemna o agresiune directă asupra NATO.

Unele imagini publicate pe internet au surprins lansatoare de rachete balistice Iskander-M, desfășurate în Kaliningrad.

Kirill Zarubin, The Associated Press: „Aceste exerciții militare au îngrijorat țările vecine, mai ales după ce drone rusești au intrat recent în spațiul aerian al Poloniei, unele fiind, potrivit relatărilor, lansate din Belarus”.

Peskov: NATO este în război cu Rusia

Polonia a închis granița cu Belarus, invocând potențiale amenințări, în timp ce Lituania a restricționat spațiul aerian în zonele de frontieră. Varșovia a desfășurat la frontieră 40.000 de soldați, dar și echipamente grele.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului i-a dat o replică șoc ministrului polonez de externe, care declarase că garanțiile de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un acord de pace, au rolul de a descuraja o viitoare potențială agresiune.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „NATO este în război cu Rusia. NATO este în război cu Rusia - acest lucru este evident și nu necesită dovezi suplimentare. NATO este, de facto, implicată în acest război, NATO oferă atât sprijin indirect, cât și direct regimului de la Kiev. Prin urmare, putem spune cu certitudine absolută că NATO este în război cu Rusia”.

„Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, declarase ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

PSD sare ca ars la eliminarea plafonării prețurilor la alimente, dar PNL și USR i-au adus aminte că și el a fost de acord

Sursa: Pro TV

