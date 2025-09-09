Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare Zapad. Rusia va folosi și rachete hipersonice Oreșnik

Polonia va închide granița cu Belarus din cauza manevrelor militare comune cu Rusia, „Zapad”, foarte aproape de frontieră, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

„Încep manevrele ruso-belaruse din Belarus, care sunt foarte agresive din punct de vedere al doctrinei militare. Foarte aproape de graniţa poloneză. Acest lucru are diverse consecinţe, inclusiv răspunsul la manevrele din partea noastră”, a declarat Donald Tusk.

„Acest tip de manevră este agresiv pe partea ruso-belarusă“, a subliniat el, conform wp.pl.

„Scopul lor este, printre altele, celebrul istm (coridor n.r.) Suwałki, în sensul simulării acțiunilor. Deocamdată, simulează activități. Prin urmare, din rațiuni ale securității de stat, datorită manevrelor Zapad, vom închide graniţa cu Belarus. Inclusiv trecerile de cale ferată. Joi la miezul nopţii, de joi până vineri”, a spus premierul Tusk.

„Ministerele afectate de această decizie sunt obligate să prezinte rapoarte precise asupra consecinţelor“, a subliniat Tusk.

Exercițiul militar Zapad este programat în perioada 12-16 septembrie, acestea fiind primele de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Manevrele vor avea loc, printre altele: la Grodno şi Pravdinsk, aproape de graniţa poloneză.

În timpul manevrelor Rusia intenționează să folosească rachete hipersonice Oreșnik și să simuleze utilizarea armelor nucleare. Ministerul lituanian al Apărării avertizează că exerciţiile pot include teste de pregătire a Districtului Militar de Vest şi a Flotei Baltice, iar, Rusia îşi poate folosi potenţialul nuclear, a arătat think tank-ul britanic Chatham House.

Până la 30.000 de oameni vor lua parte la manevre, dintre care între 6 și 8.000 de soldaţi vor stașiona în Belarus. La exerciții vor participa și soldați din China, Bangladesh, Serbia, Kazahstan, India, Iran și Burkina Faso. „Oficialii ucraineni au declarat în repetate rânduri că nu sunt îngrijoraţi de acest exerciţiu“, adaugă Chatham House.

