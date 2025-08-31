Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice

Vladimir Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice. Ministerul Educației a motivat că astfel se formează ”gustul estetic” al elevilor ruși.

Vladimir Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie difuzate doar filme din perioada Uniunii Sovietice, scrie agenția maghiară Hirado, care o citează pe cea rusă Interfax.

Ministerul Educației din Rusia a publicat pe site-ul său o listă cu 100 de filme care trebuie incluse în programa școlară, dar acestea nu includ „filme moderne”, adică opere realizate după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Conform Interfax, președintele Vladimir Putin a însărcinat în luna mai Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Consiliul Prezidențial pentru Cultură și Arte, să întocmească o listă cu cele mai bune 100 de filme artistice sovietice și rusești, care vor fi apoi proiectate în instituțiile de învățământ. A rezultat o listă pe care se află exclusiv filme sovietice.

Interfax este una dintre agențiile de stat din Rusia specializate în propagandă și subordonate direct regimului dictatorial al lui Vladimir Putin.

Ministerul a elaborat și a transmis recomandări metodologice tuturor regiunilor țării pentru studierea operelor de cinema autohton în organizațiile educaționale.

Ministerul Educației are și o listă de filme de propagandă pe care familiile trebuie să le urmărească acasă

„Documentul permite utilizarea cinematografiei rusești pentru a consolida valorile tradiționale în rândul școlarilor, precum și pentru a contribui la formarea gustului estetic, a orizonturilor culturale și a identității naționale și culturale bazate pe cele mai bune exemple ale cinematografiei rusești”, a transmis ministerul.

Anterior, o listă de peste 400 de filme și desene animate autohtone, întocmită tot de Ministerul Educației, era recomandată pentru vizionarea în familie, precum și pentru utilizarea ca parte a activităților extracurriculare, a programelor educaționale și a educației suplimentare într-o organizație educațională, inclusiv în activitatea teatrelor școlare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













