Vladimir Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie proiectate doar filme sovietice. Ministerul Educației a motivat că astfel se formează ”gustul estetic” al elevilor ruși.
Vladimir Putin a ordonat ca în școlile din Rusia să fie difuzate doar filme din perioada Uniunii Sovietice, scrie agenția maghiară Hirado, care o citează pe cea rusă Interfax.
Ministerul Educației din Rusia a publicat pe site-ul său o listă cu 100 de filme care trebuie incluse în programa școlară, dar acestea nu includ „filme moderne”, adică opere realizate după prăbușirea Uniunii Sovietice.
Conform Interfax, președintele Vladimir Putin a însărcinat în luna mai Ministerul Educației din Rusia, împreună cu Consiliul Prezidențial pentru Cultură și Arte, să întocmească o listă cu cele mai bune 100 de filme artistice sovietice și rusești, care vor fi apoi proiectate în instituțiile de învățământ. A rezultat o listă pe care se află exclusiv filme sovietice.
Interfax este una dintre agențiile de stat din Rusia specializate în propagandă și subordonate direct regimului dictatorial al lui Vladimir Putin.
Ministerul a elaborat și a transmis recomandări metodologice tuturor regiunilor țării pentru studierea operelor de cinema autohton în organizațiile educaționale.
Ministerul Educației are și o listă de filme de propagandă pe care familiile trebuie să le urmărească acasă
„Documentul permite utilizarea cinematografiei rusești pentru a consolida valorile tradiționale în rândul școlarilor, precum și pentru a contribui la formarea gustului estetic, a orizonturilor culturale și a identității naționale și culturale bazate pe cele mai bune exemple ale cinematografiei rusești”, a transmis ministerul.
Anterior, o listă de peste 400 de filme și desene animate autohtone, întocmită tot de Ministerul Educației, era recomandată pentru vizionarea în familie, precum și pentru utilizarea ca parte a activităților extracurriculare, a programelor educaționale și a educației suplimentare într-o organizație educațională, inclusiv în activitatea teatrelor școlare.
Sursa: StirilePROTV
Dată publicare:
31-08-2025 11:04