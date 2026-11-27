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La bord ar fi fost auzită o bubuitură puternică, iar aeronava a transmis un mesaj de urgență, potrivit presei britanice, citate de news.ro.

Este vorba despre un Airbus A321neo, cu numărul de zbor EZY18NP. Datele publicate de platforma de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 arată că aeronava a început să zboare în cerc la câteva minute după decolarea de pe aeroportul din Edinburgh, înainte de a reveni la punctul de plecare.

Potrivit publicației britanice Express, la bordul avionului s-ar fi auzit o explozie, în contextul unei probleme la motor.

Mesaj de urgență după o problemă la motor

Conform informațiilor publicate de contul Flightdrama, specializat în monitorizarea incidentelor din aviație, echipajul ar fi transmis un mesaj de urgență în care semnala o defecțiune la motor și mai multe avertizări referitoare la motorul numărul unu.

În urma incidentului, serviciile de urgență, inclusiv echipaje de poliție și pompieri, au fost mobilizate pe aeroportul din Edinburgh pentru a interveni la aterizarea aeronavei.

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere și distribuite pe platforma X ar surprinde o bubuitură puternică produsă la scurt timp după decolarea avionului.

După ce a revenit deasupra aeroportului din Edinburgh, aeronava a aterizat fără probleme, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Compania EasyJet nu a transmis imediat un punct de vedere oficial cu privire la incident și nici nu a oferit detalii despre cauza exactă a defecțiunii tehnice.