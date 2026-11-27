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Autoritățile susțin că apărarea lor se bazează pe „viziuni învechite asupra consimțământului” și că probele prezentate de partea britanică sunt suficiente pentru continuarea procedurilor, scrie The Independent.

Răspunsul procurorilor americani vine după ce avocații fraților Tate au depus documente la o instanță din Miami, contestând extrădarea și reclamând faptul că identitatea femeilor care îi acuză nu le-a fost comunicată. Apărarea susține că această situație le îngreunează pregătirea strategiei juridice, afirmând că cei doi au „mâinile legate” în lipsa acestor informații.

Procurorii americani resping argumentele fraților Tate

Autoritățile americane au transmis că identitatea presupuselor victime nu a fost făcută publică pentru a le proteja siguranța și viața privată în această etapă a procedurilor. Totuși, numele acestora vor fi dezvăluite în conformitate cu legislația britanică dacă Andrew și Tristan Tate se întorc în Regatul Unit pentru a fi judecați, fie voluntar, fie în urma extrădării.

Procurorii au susținut că niciunul dintre frați nu a reușit „să combată probele solide prezentate de Regatul Unit în sprijinul certificării extrădării”.

În documentele depuse separat pentru fiecare dintre cei doi, oficialii americani au criticat strategia juridică a apărării: „În răspunsul său, acesta încearcă să evite extrădarea prin formularea unor obiecții procedurale care nu sunt susținute de lege sau de tratatul de extrădare dintre Statele Unite și Regatul Unit și prin solicitarea unor probe suplimentare care nu sunt disponibile în procedurile de extrădare. Argumentele sale se bazează, de asemenea, pe înțelegeri greșite ale acuzațiilor formulate în Regatul Unit, pe o interpretare selectivă a declarațiilor reclamantelor, pe viziuni învechite asupra consimțământului, precum și pe argumente de natură factuală și privind credibilitatea, care trebuie analizate în cadrul procesului din Regatul Unit.”

Procurorii au mai arătat că frații Tate au descris în repetate rânduri acuzațiile drept „acuzații anonime”, susținând că extrădarea nu ar trebui aprobată fără dezvăluirea identității femeilor care au formulat plângerile.

De ce nu au fost dezvăluite identitățile femeilor

Autoritățile americane au respins această apărare și au explicat că anonimizarea declarațiilor reprezintă o practică acceptată în procedurile de extrădare, fără ca aceasta să afecteze automat valoarea probatorie a documentelor.

„Premisa este falsă, iar concluzia nu decurge din aceasta. Rezumatele nesemnate sub jurământ ale probelor, inclusiv declarațiile anonimizate ale victimelor și martorilor, întocmite de autorități de aplicare a legii sau procurori din alte state, reprezintă forme obișnuite și acceptate de probe pentru stabilirea existenței unor motive rezonabile în procedurile de extrădare”, au precizat autoritățile.

Oficialii americani au insistat că femeile care îi acuză pe cei doi nu sunt necunoscute anchetatorilor britanici, chiar dacă identitatea lor nu a fost comunicată fraților Tate în această etapă: „Reclamantele nu sunt anonime pentru statul solicitant și nici necunoscute autorităților de aplicare a legii.”

Potrivit documentelor depuse la instanță, toate femeile au fost identificate de autoritățile britanice, au dat declarații și au participat la interviuri. În mai multe cazuri, acestea ar fi furnizat și probe suplimentare, printre care fotografii, documente de călătorie, extrase bancare, comunicări electronice și informații despre martori.

„Fiecare dintre acestea a fost identificată de autoritățile britanice, a oferit declarații, a participat la interviuri și, în numeroase cazuri, a furnizat probe care le susțin afirmațiile, precum fotografii, documente de călătorie, extrase bancare, comunicări electronice și informații despre martori. Nu este un caz în care autoritățile britanice să se bazeze pe sesizări anonime sau în care să nu fi reușit să demonstreze că reclamantele ale căror nume nu au fost făcute publice sunt suficient de credibile”, a precizat sursa citată.

Procurorii au reiterat că identitatea femeilor a fost protejată pentru a le asigura siguranța pe durata procedurilor, urmând ca informațiile să fie comunicate în condițiile prevăzute de legislația britanică dacă dosarul va ajunge în instanță.

Ce spun procurorii despre argumentul consimțământului

Un alt punct important al răspunsului autorităților americane vizează modul în care frații Tate interpretează consimțământul în relațiile sexuale. Procurorii au identificat o problemă recurentă în argumentele apărării, considerând că acestea pornesc de la o presupunere greșită: acceptarea unui act sexual ar însemna automat acceptarea tuturor celorlalte acte din cadrul aceleiași întâlniri sau al unor întâlniri ulterioare.

„Presupunerea eronată că dovada consimțământului pentru un act reprezintă un consimțământ irevocabil pentru toate actele care au loc în cadrul aceleiași întâlniri sau în întâlniri viitoare. Nu este așa”, au transmis procurorii.

În documentul referitor la Andrew Tate, procurorii au explicat că acceptarea unei întâlniri, închirierea unei camere de hotel sau consimțământul pentru anumite activități sexuale nu înseamnă acceptarea automată a altor comportamente.

„Faptul că o reclamantă a intrat în mod voluntar într-o relație, a acceptat o întâlnire, a închiriat o cameră de hotel sau și-a dat consimțământul pentru anumite activități sexuale nu o împiedică să refuze consimțământul pentru alte comportamente care au avut loc în cadrul aceleiași întâlniri sau al unor întâlniri separate. O interpretare contrară ar transforma, în esență, consimțământul inițial într-o autorizație generală pentru orice act sexual sau violent ulterior, indiferent de natura sau gravitatea acestuia, o afirmație care nu este susținută nici de lege, nici de logică”, a mai precizat sursa citată.

Aceeași interpretare a fost prezentată și în documentul referitor la Tristan Tate, procurorii subliniind că menținerea unei relații sau acceptarea unor raporturi sexuale nu exclude posibilitatea refuzului altor acte.

„Faptul că o reclamantă a intrat sau a rămas în mod voluntar într-o relație după manifestarea unor comportamente abuzive sau că și-a dat consimțământul pentru anumite activități sexuale pe parcursul acelei relații nu o împiedică să refuze consimțământul pentru alte comportamente, fie ele violente sau de natură sexuală, care au avut loc în timpul relației respective”, au declarat procurorii.

Andrew Tate urmează să se prezinte în fața instanței pe 14 ianuarie, iar audierea fratelui său, Tristan, este programată pentru 15 ianuarie. Ambele proceduri vor avea loc la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Floridei, în Miami.

Până atunci, cei doi încearcă să conteste menținerea lor în arest pe durata procedurilor de extrădare.

Frații Tate, foști kickboxeri profesioniști care dețin cetățenie americană și britanică, se află în arest din luna iulie, când au fost reținuți în urma formulării unor noi acuzații de către procurorii britanici.

De ce infracțiuni sunt acuzați Andrew și Tristan Tate

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este vizat în Marea Britanie de 10 capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și trei pentru agresiune care a provocat vătămări corporale efective.

În plus, acesta este acuzat de producerea și distribuirea unor imagini indecente cu un minor, precum și de deținerea de materiale pornografice extreme.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu cinci acuzații de viol, șase de agresiune care a provocat vătămări corporale efective, trei de trafic de persoane în scopul exploatării sexuale și una de agresiune sexuală.

Presupusele fapte pentru care sunt acuzați cei doi ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017.

Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile și susțin că nu au comis nicio faptă ilegală.