Naționala feminină a României, calificată în grupele principale ale Mondialului de handbal. Viitoarea adversară

29-11-2025 | 20:53
romania handball mondiale 2025
Naţionala României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, sâmbătă seara, după ce a învins Japonia cu scorul de 31-27 (16-14), în Ahoy Arena din Rotterdam, în Grupa A a competiței.

România a reuşit să se impună, însă nu fără emoţii, în faţa unei echipe arţăgoase.

Tricolorele s-au desprins în ultimul sfert de oră al meciului şi au bifat a doua lor victorie la această ediţie.

Sorina-Maria Grozav şi Lorena-Gabriela Ostase au marcat câte 8 goluri pentru echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă, Eva Kerekes 3, Andreea-Cristina Popa 3, Ioana-Rebeca Necula 3, Mihaela Andreea Mihai 2, Elena Roşu 2, Alisia Lorena Boiciuc 1, Sonia-Mariana Seraficeanu 1.

Bianca Curmenţ a apărat 4 şuturi (27%), iar Yuliya Dumanska 5 (24%).

Pentru japoneze au înscris Clare Francis Gray 7 goluri, Natsuki Aizawa 5, Yuki Yoshidome 5, Kaho Nakayama 3, Haruno Sasaki 3, Natsumi Akiyama 2, Ayaka Ohmatsuzawa 1, Miyako Hatsumi 1.

Sakura Kametani a încheiat cu 11 intervenţii (28%).

Celălalt meci al grupei, Danemarca - Croaţia, este programat sâmbătă seara (21:30).

România ocupă primul loc în clasamentul grupei, cu 4 puncte, urmată de Danemarca, 2 puncte, Croaţia, 0 puncte, Japonia, 0 puncte. Primele trei clasate se califică în grupele principale ale competiţiei.

România va juca pe 1 decembrie contra Danemarcei (Rotterdam, 21:30), meciul Croaţia - Japonia fiind programat în aceeaşi zi (19:00).

România a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Sursa: Agerpres

