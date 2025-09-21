Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine

Stiri externe
21-09-2025 | 11:15
×
Codul embed a fost copiat

Violențe și haos, sâmbătă, la o demonstrație organizată de extrema dreaptă din Olanda, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale.

autor
Stirileprotv

Mii de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine, au aruncat cu obiecte și chiar au dat foc unei mașini de poliție.

Autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. Manifestanții au cerut politici mai dure în privința migranților și a celor care solicită azil în țară.

Scrutinul din octombrie are loc după ce partidul de extremă dreapta condus de Geert Wilders s-a retras din coaliția de guvernare. Oficialul a condamnat violențele, numindu-i pe atacatori „ticăloși” pentru că au blocat autostrăzile și au atacat poliția.

Sursa: Pro TV

Etichete: proteste, Olanda,

Dată publicare: 21-09-2025 11:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de câinele de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni. Au fost transportaţi la spital
Stiri actuale
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de câinele de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni. Au fost transportaţi la spital

Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale.

Un tânăr de 27 de ani a fost reținut la Cluj. A introdus droguri de mare risc din Olanda, ascunse în cutii cu jocuri
Stiri actuale
Un tânăr de 27 de ani a fost reținut la Cluj. A introdus droguri de mare risc din Olanda, ascunse în cutii cu jocuri

Un bărbat de 27 de ani a fost prins în Cluj-Napoca în timp ce ridica un colet cu droguri de mare risc sosit din Olanda, ascunse în cutii cu jocuri. Polițiștii au găsit un kilogram de amfetamină, 2MMC și 500 de doze LSD destinate comercializării.

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28