Protest violent împotriva imigrației în Țările de Jos. Mii de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de ordine

Violențe și haos, sâmbătă, la o demonstrație organizată de extrema dreaptă din Olanda, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale.

Mii de protestatari s-au ciocnit cu forțele de ordine, au aruncat cu obiecte și chiar au dat foc unei mașini de poliție.

Autoritățile au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a împrăștia mulțimea. Manifestanții au cerut politici mai dure în privința migranților și a celor care solicită azil în țară.

Scrutinul din octombrie are loc după ce partidul de extremă dreapta condus de Geert Wilders s-a retras din coaliția de guvernare. Oficialul a condamnat violențele, numindu-i pe atacatori „ticăloși” pentru că au blocat autostrăzile și au atacat poliția.

