Crăciun de poveste la munte. Reacția unui turist din Olanda, reîntors de sărbători la Poiana Brașov

25-12-2025
Prima zi de Crăciun la munte a fost ca o întoarcere în copilărie. În Masivul Postăvaru din Poiana Brașov a fost petrecere cu bulgăreală, iar la Rânca s-a schiat și s-au făcut curse de săniuță.

autor
Ciprian Pârvu,  Electra Ghiza,  Gigi Ciuncanu

În Masivul Postăvaru – unde natura e ajutată și de tunurile de zăpadă artificială – musafirii au petrecut cu dans, bulgăreală și săniuș. Dress code-ul de sărbătoare a fost: blănița.

Mamă și fiică: Atmosfera este minunată, ne simțim extraordinar. Cel mai frumos e acasă la noi, am revenit după mulți ani! Dansăm, ne distrăm.

Părinte: Băieții niciodată n-au văzut zăpadă. Noi venim din Marea Britanie și acolo nu prea este zăpadă. Râd de tot când cade. Așa multă nu este.

Martin este din Olanda și revine cu familia în Poiana Brașov pentru frumusețea peisajului și veselia gazdelor.

Martin, turist străin: Ne simțim minunat, iubim Poiana Brașov. Mai stăm o săptămână, așa că sperăm să mai ningă. E minunat, ne place foarte tare!

Veselie și val de turiști și la Rânca

Încă nu se poate schia pe nicio pârtie de aici, dar instructorii se transformă în ghizi.

Veselia s-a mutat în interior, cu muzică live și miresme venite din bucătărie. La Rânca, zăpada are 20 de centimetri, așa că unii au scos schiurile, alții săniuțele.

Temperaturile au scăzut sub zero grade, dar turiștii s-au încălzit cu ceai și vin fiert. Câțiva chiar au pus gheața în frapieră.

Chiar dacă nu mai sunt șanse să ningă curând, va fi ger, iar stratul de zăpadă depus se va menține o vreme.

