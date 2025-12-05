Eurovision 2026, boicotat: Patru țări se retrag. „Nu poţi să acoperi genocidul din Gaza cu o vopsea albă”

05-12-2025
Competiția muzicală Eurovision Song Contest 2026, ediția aniversară găzduită de Viena, riscă să se confrunte cu un „fiasco politic" după ce patru țări – Irlanda, Spania, Slovenia și Olanda – au anunțat joi că boicotează evenimentul.

Mihai Niculescu

Decizia vine în urma confirmării de către Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a participării Israelului, în pofida apelurilor de excludere generate de războiul din Gaza. EBU a respins solicitările de excludere cu 65% voturi la adunarea generală de la Geneva, alegând în schimb să introducă noi reguli pentru a preveni „promovările disproporționate de guverne sau terți" care ar putea influența televotul.

Motivul invocat: „Genocidul din Gaza"

Postul de televiziune irlandez RTÉ a transmis că nu va participa la concursul din 2026 şi nu va transmite competiţia: „RTÉ consideră că participarea Irlandei rămâne inacceptabilă, având în vedere pierderile îngrozitoare de vieţi omeneşti din Gaza şi criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol vieţile a atât de mulţi civili”.

Postul spaniol RTVE a declarat, de asemenea, că nu va transmite concursul sau semifinalele de la Viena de anul viitor, descriind procesul de luare a deciziilor ca fiind „insuficient” şi generând „neîncredere”.

De cealaltă parte, BBC a indicat că va transmite concursul de anul viitor, afirmând: „Susţinem decizia colectivă luată de membrii EBU. Este vorba despre aplicarea regulilor EBU şi despre a fi incluzivi”, a declarat postul. Postul german SWR a confirmat că va participa.

Postul naţional spaniol, împreună cu alte şapte ţări, a solicitat oficial un vot secret în cadrul summitului posturilor de televiziune care a avut loc joi la Geneva.

„Preşedinţia EBU a respins solicitarea RTVE de a se organiza un vot specific privind participarea Israelului. Această decizie sporeşte neîncrederea RTVE faţă de organizarea festivalului şi confirmă presiunea politică care îl înconjoară”, se arată într-un comunicat.

Ministrul culturii din Spania, Ernest Urtasun, a susţinut boicotul. El a declarat: „Nu poţi să acoperi genocidul din Gaza cu o vopsea albă. Cultura ar trebui să fie de partea păcii şi a justiţiei. Sunt mândru de RTVE, care pune drepturile omului înaintea oricărui interes economic”.

Într-o declaraţie publicată joi după-amiază, postul de televiziune olandez Avrotros a anunţat că se va retrage şi el din concursul de anul viitor. „După ce a cântărit toate perspectivele, Avrotros a concluzionat că, în circumstanţele actuale, participarea nu poate fi conciliată cu valorile publice fundamentale pentru organizaţia noastră”.

Postul naţional sloven, RTVSLO - primul care a ameninţat cu boicotul în această vară - a declarat că participarea „ar intra în conflict cu valorile sale de pace, egalitate şi respect”.

Tensiuni în EBU: Precedentul Rusia și noile reguli

Criza actuală este o escaladare a tensiunilor începute în 2024, când opt țări au cerut excluderea Israelului, invocând același precedent prin care Rusia a fost exclusă în 2022 după invazia Ucrainei. EBU a respins cererile, menționând că organizarea concursului este responsabilitatea radiodifuzorilor, nu a guvernelor, și că radiodifuzorul israelian Kan îndeplinește toate cerințele.

Totuși, EBU a recunoscut necesitatea unor măsuri, subliniind că „o majoritate largă a membrilor a convenit că nu e nevoie de un vot suplimentar privind participarea". Noile reguli interzic eforturile guvernamentale sau ale unor terți de a influența votanții – o schimbare venită după suspiciunile că Israelul a mobilizat masiv publicul în 2025, unde a obținut locul 1 la televot (locul 2 general).

EBU a regretat deciziile de boicot, dar a insistat că „Toți membrii EBU care vor să participe și respectă regulile sunt eligibili”

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, eurovision, boicot, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 05-12-2025 09:11

