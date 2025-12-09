Un tânăr din Gorj, plecat la studii în Olanda, este dat dispărut de familie. Nu a mai luat legătura cu cei dragi din aprilie

Un tânăr de 23 de ani, student în Olanda, este dat dispărut de familie. Băiatul care este din Gorj nu a mai luat legătura cu cei de acasă din luna aprilie.

Conform polițiștilor, ultima oară când băiatul a luat legătura cu familia a fost în urmă cu 8 luni. Tânărul este student în Olanda din 2022.

Cel care a alertat autoritățile este bunicul băiatului. Polițiștii au publicat fotografia și fac apel la populație pentru a-l găsi.

Tânărul are înălțimea de 1,80 – 1,85 m, greutate aproximativă de 90 de kg, ten alb, păr șaten, tuns mediu, față ovală, constituție atletică, ochi căprui și poartă ochelari de vedere.

Persoanele care pot oferi detalii care să poată ajuta la identificarea tânărului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție.

