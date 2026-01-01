Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări

01-01-2026 | 15:56
Un incendiu de proporţii a distrus, joi, o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda a trecut printr-o noapte de Revelion agitată, cu două victime ale focurilor de artificii şi violenţe fără precedent împotriva poliţiei.

autor
Sabrina Saghin

Incendiul a izbucnit din motive necunoscute în primele ore ale dimineţii la Vondelkerk, o atracţie turistică care domină unul dintre principalele parcuri ale oraşului din 1872.

În videoclipurile publicate pe reţelele sociale, trecătorii rămân împietriţi în faţa amplorii incendiului. Flăcările au mistuit acoperişul, înainte ca turnul înalt de 50 de metri să se prăbuşească. Potrivit autorităţilor olandeze, structura clădirii ar trebui să rămână intactă.

Preşedinta sindicatului poliţiei olandeze, Nine Kooiman, a raportat „un număr fără precedent de acte de violenţă împotriva poliţiei şi serviciilor de urgenţă” în noaptea de Anul Nou. Ea a declarat că a fost ea însăşi ţinta a trei focuri de artificii şi alte explozive în timp ce se afla în serviciu la Amsterdam.

Puţin după miezul nopţii, autorităţile au difuzat o alertă naţională rară pe telefoanele mobile, avertizând populaţia să nu apeleze serviciile de urgenţă suprasolicitate, cu excepţia cazurilor în care vieţile sunt în pericol.

Au fost semnalate numeroase atacuri împotriva poliţiei şi pompierilor în întreaga ţară. În oraşul Breda, din sudul ţării, mai multe persoane au aruncat cocktailuri Molotov asupra poliţiştilor. Două persoane, un băiat de 17 ani şi un bărbat de 38 de ani, au murit în accidente legate de artificii. Alte trei persoane au fost grav rănite.

Acesta a fost ultimul an înainte de interzicerea preconizată a artificiilor neautorizate, astfel încât olandezii au cumpărat cantităţi foarte mari. Potrivit Asociaţiei Olandeze de Pirotehnie, petrecăreţii au cheltuit o sumă record de 129 de milioane de euro pe artificii pentru Revelion. Artificiile au fost interzise în anumite zone, dar acest lucru pare să fi avut un efect redus. Un jurnalist AFP prezent într-una dintre aceste zone din Haga a raportat explozii până la ora 3 dimineaţa.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 01-01-2026 15:56

