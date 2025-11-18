Viktor Orban, după ce Ursula von der Leyen a cerut noi fonduri pentru Ucraina: „Noi nu ne vom arunca banii pe apa sâmbetei”

Stiri externe
18-11-2025 | 19:39
viktor orban
IMAGO

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat luni că a primit din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care aceasta le solicită statelor membre ale UE fonduri suplimentare pentru Ucraina, potrivit agenţiei MTI.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Noi nu ne vom arunca banii pe apa sâmbetei", a promis Orban într-un mesaj video pe Facebook. Conform premierului ungar, scrisoarea semnalează că suma necesară finanţării Ucrainei este semnificativă. "Iar în această scrisoare ea ne cere bani. Preşedinta (Comisiei Europene, n.red.) le cere statelor membre bani", a afirmat el.

"Eu încerc să-mi stăpânesc primele mele instincte, astfel încât să pot scrie o scrisoare (de răspuns, n.red.) politicoasă, întrucât este cu adevărat şocant faptul că, în timp ce a ieşit la lumină că mafia de război din Ucraina fură banii europenilor - numai Dumnezeu ştie exact unde sunt -, în loc să dispună un audit sau să suspende noi plăţi, preşedinta Comisiei sugerează să trimitem încă şi mai mulţi bani", mai spune Orban în mesajul său.

Aceasta "este ca şi cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimiţându-i încă o ladă de vodcă", remarcă premierul ungar.

De când Rusia a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană a oferit Kievului ajutoare financiare, militare şi umanitare care însumează până la ora actuală aproximativ 178 de miliarde de euro.

Ursula von der Leyen a anunţat joia trecută în Parlamentul European că UE a eliberat o nouă tranşă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa şase miliarde de euro.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, Ungaria, Viktor Orban,

Dată publicare: 18-11-2025 19:39

