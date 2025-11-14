Ucraina răspunde la acuzațiile de corupție lansate de Orban cu o postare virală: „Costumul de zebră”

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat Ucraina că este condusă de o „rețea mafiotă din timpul războiului”, provocând un răspuns ironic din partea Ministerului de Externe al Ucrainei.

Orban a spus, într-o declarație pe X, că „iluzia de aur a Ucrainei se destramă” și a susținut că Ungaria nu va finanța ceea ce el a numit o „nebunie”.

„Oricum, după toate acestea, cu siguranță nu vom ceda cerințelor financiare și șantajului președintelui ucrainean. E timpul ca Bruxelles-ul să înțeleagă, în sfârșit, unde se duc cu adevărat banii lor”, a arătat el.

În câteva ore a venit replica cu „zebra”

MAE de la Kiev a răspuns câteva ore mai târziu, respingând afirmațiile lui Viktor Orban și subliniind palmaresul în materie de corupție al liderului maghiar, relatează Kiev Post.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

