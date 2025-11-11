Viktor Orban: Summitul SUA - Rusia de la Budapesta va avea loc, dar este „întârziat”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban consideră că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși nu poate spune încă când.

Potrivit lui Viktor Orban (foto, stânga), summitul SUA-Rusia de la Budapesta este încă pe agenda, dar este amânat.

„Evenimentul care este amânat va avea loc în continuare. Doar că nu când vrem noi, ci puțin mai târziu”, a spus el într-un interviu acordat canalului de televiziune maghiar ATV, potrivit Ukrainska Pravda.

Prim-ministrul maghiar a adăugat că „negocierile de pace” au stagnat din cauza problemelor teritoriale, deoarece Rusia dorește să ocupe întreaga regiune Donețk înainte de a negocia pacea.

Orban a comentat, de asemenea, așa-numitele „acorduri de la Istanbul” din 2022, afirmând că acordul era aproape de a fi încheiat, dar „anglo-saxonii l-au distrus”.

Orban s-a întâlnit cu Trump pe 7 noiembrie și l-a îndemnat să organizeze summitul cu Putin la Budapesta. Trump a declarat că nu vede niciun motiv să se întâlnească cu liderul de la Kremlin pentru moment.

