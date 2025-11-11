Viktor Orban: Summitul SUA - Rusia de la Budapesta va avea loc, dar este „întârziat”

Stiri externe
11-11-2025 | 23:12
donald trump viktor orban
Getty

Prim-ministrul ungar Viktor Orban consideră că președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin se vor întâlni la Budapesta, deși nu poate spune încă când.

autor
Stirileprotv

Potrivit lui Viktor Orban (foto, stânga), summitul SUA-Rusia de la Budapesta este încă pe agenda, dar este amânat.

„Evenimentul care este amânat va avea loc în continuare. Doar că nu când vrem noi, ci puțin mai târziu”, a spus el într-un interviu acordat canalului de televiziune maghiar ATV, potrivit Ukrainska Pravda.

Prim-ministrul maghiar a adăugat că „negocierile de pace” au stagnat din cauza problemelor teritoriale, deoarece Rusia dorește să ocupe întreaga regiune Donețk înainte de a negocia pacea.

Orban a comentat, de asemenea, așa-numitele „acorduri de la Istanbul” din 2022, afirmând că acordul era aproape de a fi încheiat, dar „anglo-saxonii l-au distrus”.

Citește și
donald trump viktor orban
Viktor Orban anunţă un acord cu SUA privind un "scut financiar" pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE

Orban s-a întâlnit cu Trump pe 7 noiembrie și l-a îndemnat să organizeze summitul cu Putin la Budapesta. Trump a declarat că nu vede niciun motiv să se întâlnească cu liderul de la Kremlin pentru moment.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: donald trump, budapesta, vladimir putin, Viktor Orban,

Dată publicare: 11-11-2025 23:12

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Viktor Orban anunţă un acord cu SUA privind un
Stiri externe
Viktor Orban anunţă un acord cu SUA privind un "scut financiar" pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a semnat cu Donald Trump un acord privind un „scut financiar”, oferind Ungariei acces practic nelimitat la fonduri americane pentru a compensa eventualele rețineri ale UE, transmite MTI.

BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump
Stiri externe
BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia.  

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28