Viktor Orban anunţă un acord cu SUA privind un "scut financiar" pentru Ungaria împotriva sancţiunilor UE

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat că a semnat cu Donald Trump un acord privind un „scut financiar”, oferind Ungariei acces practic nelimitat la fonduri americane pentru a compensa eventualele rețineri ale UE, transmite MTI.

Orban a afirmat în faţa jurnaliştilor care îl însoţeau la bordul aeronavei la întoarcerea de la Washington la Budapesta că Statele Unite au promis să protejeze stabilitatea financiară a ţării sale de orice atacuri din afară, fie speculative, fie motivate politic.

"Dacă orice atac financiar care vizează cursul nostru de schimb, ratingul datoriei sau al creditului are loc de oriunde din lume - să lăsăm deocamdată deoparte Bruxellesul - putem conta pe sprijin american pentru a-l contracara", a spus el, adăugând: "Bună dimineaţa, Bruxelles!".

Conform televiziunii hirado.hu, preluată MTI, prim-ministrul a afirmat că Ungaria nu mai este nevoită să amâne sau să abandoneze proiecte economice strategice din cauza incertitudinilor privind finanţarea de către UE.

"Putem implementa totul", a spus el, arătând că înţelegerea cu Trump va întări poziţia Ungariei pe pieţele financiare internaţionale, cu efecte vizibile asupra cursului de schimb al forintului şi asupra condiţiilor de împrumut pe viitor.

"Acest scut financiar al SUA ne întăreşete şi creează un mediu financiar internaţional mai favorabil pentru Ungaria", a conchis Orban.

