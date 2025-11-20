Viktor Orban: Comisia Europeană analizează trei opţiuni pentru noul ajutor către Ucraina. Este preţul prelungirii războiului

Stiri externe
20-11-2025 | 21:09
viktor orban
Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreşte să strângă 135 de miliarde de euro pentru ajutorul UE destinat Ucrainei şi a sugerat trei posibile opţiuni de realizare a acestui demers, a afirmat joi premierul ungar Viktor Orban.

 

autor
Mihaela Ivăncică

"Acesta este preţul prelungirii războiului", a spus Orban într-un mesaj pe Facebook. Dar "preşedinta (Comisiei Europene n.red) are o problemă, pentru că nu are aceşti bani", prin urmare a pus pe masă trei propuneri, explică premierul ungar, potrivit agenţiei MTI.

Prima opţiune, detaliază el, este aceea ca statele UE "să cotizeze", "de bunăvoie şi cu bucurie, din propriile lor bugete. Ca şi când nu ar avea nimic altceva mai bun de făcut".

A doua propunere văzută de Orban este un "bine-cunoscut "truc magic" bruxellez: împrumuturile comune". "Nu sunt bani pentru război astăzi, aşadar nepoţii noştri vor plăţi factura. Absurd", a comentat premierul conservator ungar.

A treia opţiune descrisă de el este confiscarea activelor Rusiei îngheţate în UE. "Este o soluţie comodă, dar consecinţele sale sunt imposibil de anticipat", întrucât ar putea conduce la "dispute legale prelungite, un val de procese şi colapsul monedei euro", estimează Viktor Orban, care îndeamnă în mesajul său la "încetarea finanţării unui război care nu poate fi câştigat, precum şi a mafiei ucrainene corupte a războiului".

Poziţia ministrului ungar de Externe

Şi ministrul său de Externe, Peter Szijjarto, a vorbit despre planurile Comisiei Europene de suplimentare a ajutorului pentru Ucraina, dar a menţionat o sumă diferită, de 100 de miliarde de euro, faţă de 135 de miliarde cât menţionase Orban.

Adresându-se presei înaintea unei reuniuni cu omologii săi europeni, ministrul ungar a spus că Bruxelles-ul "trăieşte cu iluzia" că războiul cu Rusia poate fi câştigat, prin urmare caută soluţii pentru noi ajutoare care să fie oferite Ucrainei, iar Ursula von der Leyen le-a trimis recent statelor UE o scrisoare în care cere încă 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, scrisoare despre care şi Orban a vorbit luni într-un mesaj video pe Facebook.

Conform premierului ungar, scrisoarea semnalează că suma necesară finanţării Ucrainei este semnificativă. "Iar în această scrisoare ea ne cere bani. Preşedinta (Comisiei Europene, n.red.) le cere statelor membre bani", a afirmat el. Aceasta "este ca şi cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimiţându-i încă o ladă de vodcă", a comentat Orban.

De când Rusia a lansat invazia în Ucraina în februarie 2022, Uniunea Europeană a oferit Kievului ajutoare financiare, militare şi umanitare care însumează până la ora actuală aproximativ 178 de miliarde de euro.

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, razboi, Comisia Europeana, Viktor Orban,

Dată publicare: 20-11-2025 21:09

