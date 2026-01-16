O femeie din Caransebeș a fost lovită în cap cu un țurțur. Victima s-a ales cu 15 copci

16-01-2026 | 09:46
Atenție, în această perioadă, la țurțurii și blocurile de zăpadă care cad de pe clădiri. O femeie de 29 de ani, care se îndrepta spre muncă, a ajuns la spital, după ce bucățile de gheață desprinse de pe acoperișul unui bloc cu 4 etaje i-au căzut în cap.

Emanuela Băluș

Incidentul s-a petrecut în Caransebeș. De față era și soțul victimei, care a încercat să-i acorde primul ajutor, iar apoi a dus-o la spital. Femeia a plecat acasă cu 15 copci.

Cei doi soți au anunțat ulterior poliția și urmează să facă plângere – mai ales fiindcă, spun ei, situația s-a repetat. La câteva ore după incident, alte două persoane au fost lovite, în aceleași circumstanțe.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-01-2026 08:47

