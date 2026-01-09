Mesajul transmis de Donald Trump lui Viktor Orban, aflat într-o campanie electorală dificilă

Stiri externe
09-01-2026 | 12:36
donald trump viktor orban
Getty

Preşedintele american Donald Trump i-a urat "mult succes" prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook, informează Reuters.

autor
Anca Ungureanu

Cei doi lideri au avut o întrevedere la Casa Albă pe 7 noiembrie, când Trump i-a acordat lui Viktor Orban o exceptare pe un an de la sancţiunile SUA asupra resurselor energetice ruse, prevenind astfel o creştere de preţ care ar fi lovit puternic economia Ungariei, a declarat atunci Orban.

În scrisoarea sa, Donald Trump afirmă că "leadershipul curajos" al lui Viktor Orban este un exemplu pentru restul lumii. De asemenea, Trump mai spune că doreşte să continue "aprofundarea cooperării" cu Ungaria în domeniul apărării, energiei şi migraţiei ilegale.

"De asemenea, ai apărat întotdeauna cu fermitate principiile care fac din Ungaria un loc atât de extraordinar - credinţa, familia şi suveranitatea", a scris Trump în această scrisoare adresată premierului ungar şi având trecută data de 10 decembrie.

Naţionalistul Viktor Orban se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai grea provocare din timpul celor 16 ani cât s-a aflat la putere, fiind ameninţat de o combinaţie între stagnarea economică a Ungariei, o creştere majoră a costului de trai şi un scandal de abuzuri într-un centru de corecţie pentru minori, toate acestea întărindu-l pe rivalul său din opoziţie, al cărui partid conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Citește și
donald trump
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Alegerile legislative din Ungaria vor fi organizate probabil în aprilie, potrivit Reuters.

În noiembrie, cei doi lideri au discutat de asemenea asupra unor forme de asistenţă financiară, chiar dacă Donald Trump a dezminţit luna trecută afirmaţiile lui Orban conform cărora Washingtonul a convenit deja să extindă asistenţa financiară pentru Ungaria până la 20 de miliarde de dolari.

Orban a declarat lunea aceasta, într-o conferinţă de presă, că Ungaria nu a reuşit să îşi asigure tipul de susţinere financiară pe care l-a căutat iniţial din partea Washingtonului, dar că negocierile asupra unui posibil sprijin vor continua.

În scrisoare, Trump i-a mulţumit de asemenea lui Orban pentru o invitaţie de a veni într-o vizită în Ungaria şi a spus că echipa sa "va ţine legătura" asupra programului său.

Luni, Viktor Orban a mai spus că o vizită din partea unu politician american "de rang înalt" va avea loc probabil înainte de alegeri.

Ungaria va avea alegeri legislative în primăvara anului viitor şi partidul conservator Fidesz al lui Orban este ameninţat de noul partid Tisza, creat de Peter Magyar. Acesta din urmă a demisionat din partidul Fidesz la începutul anului trecut, după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

Formaţiunea lui Magyar, care se descrie drept un partidul pro-european de centru-dreapta, s-a impus rapid ca principală formaţiune de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Recente sondaje de opinie susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile legislative.

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, Viktor Orban,

Dată publicare: 09-01-2026 12:36

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Citește și...
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului

Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri pe reţeaua sa Truth Social că a ”anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.

The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO
Stiri externe
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

 

Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Stiri externe
Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Ţările Uniunii Europene au susţinut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur.

Recomandări
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade
Vremea
ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă.

Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg
Stiri externe
Ţarile UE susţin semnarea acordului cu Mercosur. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg

Ţările Uniunii Europene au susţinut în majoritate, vineri, în mod provizoriu, semnarea acordului de asociere cu Mercosur.

The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO
Stiri externe
The Guardian: Casa Albă dezlănțuie un torent de neadevăruri după ce o femeie a fost împușcată mortal de ICE | VIDEO

Administrația Trump a dezlănțuit o campanie agresivă de învinovățire a femeii ucise în Minneapolis de un agent ICE, scrie The Guardian. Publicația britanică expune cele mai importante 5 afirmații pe care le argumentează a fi false.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Ianuarie 2026

01:31:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59