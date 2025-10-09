VIDEO. Donald Trump a jignit o jurnalistă CNN la o conferință: ”Una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut”

Donald Trump a avut o atitudine surprinzător de dură la adresa unei jurnaliste CNN, despre care a spus - în timpul unei conferințe de presă - că este ”una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le-ați văzut vreodată”.

Jurnalista se numește Kristen Holmes și este corespondent senior al CNN la Casa Albă, iar incidentul a avut loc în timpul unei ”mese rotunde Antifa” pe care a organizat-o miercuri în sala de mese oficială.

Inițial, Trump a fost cel care a decis să răspundă la întrebările jurnalistei, dar s-a răzgândit imediat.

Deși întrebarea ei era greu de auzit din cauza zgomotului, ea părea să se refere la un potențial acord de încetare a focului între Israel și Hamas când Trump a întrerupt-o.

„Apropo, vorbește CNN”, a spus el.

”Deci, știți, aceasta este una dintre cele mai proaste reporterițe pe care le veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i răspund la întrebare. E o pierdere de timp.”

Apoi a trecut la o nouă întrebare, adresată de un alt reporter.

Această atitudine foarte dură este cea mai recentă dintr-o serie de atacuri pe care Trump le-a lansat la adresa jurnaliștilor de la posturile de știri liberale, de când a revenit la putere, precizează Daily Mail.

Reporterii CNN, ABC și NBC s-au obișnuit să fie ținta ironiilor în timpul conferințelor de presă, Trump ducând un adevărat război împotriva mass-mediei ”woke”, care i-a făcut lui rău, inclusiv cu procese de milioane de dolari.

