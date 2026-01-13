VIDEO. Atmosferă tensionată în statul american Minnesota, după ce agenții ICE de la imigrare au tras cu gaze lacrimogene

Minnesota, Minneapolis
Atmosfera din statul american Minnesota a devenit foarte tensionată, marți, din cauza protestelor declanșate de populația nemulțumită de activitatea agenților ICE de la imigrare

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, autoritățile federale au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile de activiști care reclamau abuzurile autorităților.

De asemenea, liderii statali și locali au intentat proces administrației de la Casa Albă, pentru a combate valul de represiune care a dus la împușcarea mortală a unei femei din Minneapolis.

Confruntările dintre agenții federali și protestatari s-au întins pe tot parcursul zilei de luni și în mai multe orașe din SUA.

ice
Proteste la Minneapolis după moartea unei femei împușcate de un agent ICE. Poliția a reținut zeci de manifestanți

Agenții au tras cu gaze lacrimogene în Minneapolis, după ce mulțimea s-a adunat în jurul unor ofițeri de imigrare ICE care interogau un bărbat.

În același timp, în St. Cloud, sute de oameni au protestat în fața unor magazine conduse de somalezi, după sosirea ofițerilor ICE.

Mai târziu în acea noapte, au izbucnit confruntări între protestatari și ofițerii care păzeau clădirea federală folosită ca bază pentru represiunea din Twin Cities.

Departamentul Securității Interne s-a angajat să trimită peste 2.000 de ofițeri de imigrare în Minnesota, în ceea ce Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) a spus că este cea mai mare operațiune de aplicare a legii din istorie, iar statul, alături de Minneapolis și St. Paul, a dat în judecată administrația Trump, luni, pentru a încerca să oprească sau să limiteze valul.

Procesul intentat susține că Departamentul Securității Interne încalcă Primul Amendament și alte protecții constituționale.

Administrația republicană Trump este acuzată de încălcarea dreptului la libera exprimare, având țintă un stat progresist care favorizează democrații și primește imigranți.

„Aceasta este, în esență, o invazie federală a orașelor gemene din Minnesota, și trebuie să înceteze”, a declarat procurorul general al statului, Keith Ellison, într-o conferință de presă.

Departamentul pentru Securitate Internă afirmă că a efectuat peste 2.000 de arestări în statul respectiv din luna decembrie.

În zilele care au urmat, după ce Renee Good a fost împușcată, au avut loc zeci de proteste în întreaga SUA pentru a o omagia pe mama a trei copii în vârstă de 37 de ani și pentru a critica măsurile administrației Trump.

Ca răspuns la procesul intentat luni, purtătoarea de cuvânt a Departamentului Securității Interne, Tricia McLaughlin, a acuzat oficialii din Minnesota că ignoră siguranța publică.

„Sarcina președintelui Trump este să protejeze poporul american și să aplice legea – indiferent cine este primarul, guvernatorul sau procurorul general al statului”, a declarat McLaughlin.

Administrația Trump a apărat în repetate rânduri agentul de imigrare care a împușcat-o pe Good, afirmând că ea și vehiculul ei reprezentau o amenințare. Dar această explicație a fost larg criticată de guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, de primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, și de alții, pe baza înregistrărilor video ale confruntării.

Guvernul se confruntă, de asemenea, cu un nou proces privind o acțiune similară de combatere a imigrației în Illinois.

Peste 4.300 de persoane au fost arestate în 2025 în cadrul „Operațiunii Midway Blitz”, în timp ce agenți mascați au făcut razie în zona Chicago. Procesul intentat de oraș și stat susține că această campanie a avut un efect descurajant, făcând locuitorii să se teamă să iasă din casă.

Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO

Sursa: Associated Press

