Un ucrainean a fost salvat din Munții Maramureșului după 24 de ore petrecute la -20 de grade

După mai bine de 24 de ore petrecute în munții Maramureșului, la minus 20 de grade, un ucrainean de 31 de ani a fost preluat de salvamontiști.

Apelul de ajutor a fost făcut duminică noaptea de către o rudă a tânărului cu care acesta nu a mai putut comunica după ce a trecut frontiera la noi în țară.

Salvatorii au început o misiune extrem de dificilă din cauza nămeților și a gerului crâncen. Bărbatul a fost găsit luni noapte aproape înghețat, iar salvamontiștii l-au adăpostit într-o stână abandonată, unde au făcut focul să îl încălzească rapid.

În urmă cu puțin timp, victima a fost preluată de un elicopter, cu ajutorul unui troliu, și va fi dusă la un spital din Maramureș.

