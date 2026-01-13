Un ucrainean a fost salvat din Munții Maramureșului după 24 de ore petrecute la -20 de grade

Stiri actuale
13-01-2026 | 13:31
După mai bine de 24 de ore petrecute în munții Maramureșului, la minus 20 de grade, un ucrainean de 31 de ani a fost preluat de salvamontiști.

autor
Kristian Kosa

Apelul de ajutor a fost făcut duminică noaptea de către o rudă a tânărului cu care acesta nu a mai putut comunica după ce a trecut frontiera la noi în țară.

Salvatorii au început o misiune extrem de dificilă din cauza nămeților și a gerului crâncen. Bărbatul a fost găsit luni noapte aproape înghețat, iar salvamontiștii l-au adăpostit într-o stână abandonată, unde au făcut focul să îl încălzească rapid.

În urmă cu puțin timp, victima a fost preluată de un elicopter, cu ajutorul unui troliu, și va fi dusă la un spital din Maramureș.

Sursa: Pro TV

Etichete: maramures, salvamontisti, ucrainean,

Dată publicare: 13-01-2026 13:26

