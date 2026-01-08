Washingtonul i-a luat apărarea agentului ICE care a ucis o femeie în Minneapolis: „Este o tragedie provocată de ea însăși”

Proteste și furie în Statele Unite, după ce un agent de la Serviciul pentru Imigrație a împușcat mortal o femeie de 37 de ani la Minneapolis. Oficialii de la Washington au declarat că victima ar fi încercat să-i calce cu mașina pe agenții federali.

Însă primarul democrat al orașului susține că nu poate exista o justificare și cu o înjurătură a cerut plecarea sutelor de agenți pentru imigrare trimiși din ordinul președintelui Trump.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

În imaginile filmate de martori se văd agenți de la Serviciul pentru Imigrație apropiindu-se de o mașină care blochează o stradă din Minneapolis, în timp ce mai multe persoane, pe marginea drumului par să participe la un protest. Agenții îi cer femeii aflată la volan să coboare din vehicul. Ea refuză, iar când pornește mașina, unul dintre agenți își îndreaptă arma căte șoferiță, se aud cel puțin trei focuri de armă. Apoi SUV-ul, scăpat de sub control se izbește de o mașină parcată în apropiere.

Un martor a spus că un bărbat care a spus că este medic le-a cerut agenților să-l lase să-i acorde primul ajutor victimei. Nu i-au permis.

Emily Heller, martor: „Era foarte evident, pentru toți cei care fuseseră martori la tot ce s-a petrecut, că femeia nu avea să supraviețuiască”.

Oficialii federali au declarat că victima - identificată drept Renee Nicole Good, de 37 de ani - a încercat să dea cu mașina peste agenții de Imigrație (ICE). Secretarul pentru securitate internă Kristi Noem i-a luat apărarea agentului care a tras.

Kristi Noem, Secretar al Securității Interne al SUA: „Agenții de la Serviciul pentru imigrație și vamă i-au ordonat în repetate rânduri să iasă din mașină. Ea a refuzat să se conformeze ordinelor. Apoi a transformat vehiculul într-o armă și a încercat să calce un agent al forțelor de ordine”.

„Putem accepta că moartea acestei femei este o tragedie, însă trebuie să recunoaște că este o tragedie provocată de ea însăși. Nu interveniți ilegal în operațiunile forțelor de ordine și nu încercați să-i loviți cu mașina pe agenți. E foarte simplu”, a reacționat vicepreședintele american JD Vance

Autoritățile locale și cele ale statului Minnesotta - care reprezintă Partidul democrat - au respins poziția oficialilor de la Washington.

Jacob Frey, primarul din Minneapolis: „Serviciul pentru imigrație a susținut imediat că a fost vorba exclusiv de autoapărare. Asta este, o spun din nou, o prostie”.

2.000 de agenți ai Serviciului pentru imigrație au fost desfășurați în Minneapolis, ca parte a acțiunilor cerute de administrația Trump pentru combaterea imigrației ilegale.

Tim Walz, Guvernator (Democrat) Minnesota: „Lui Donald Trump și lui Kristi Noem le transmit următoarele: ați făcut destul! Vor un spectacol! Nu le putem oferi! Nu există nimic mai important decât siguranța locuitorilor din Minnesota. Am emis un ordin de avertizare pentru a pregăti Garda Națională a statului Minnesota”.

Jacob Frey, primarul din Minneapolis: „Plecați dracului din Minneapolis! Motivul declarat pentru care vă aflați în acest oraș este să asigurați siguranța, dar ceea ce faceți este exact opusul”.

Tensiunea a crescut în zona centrala a orașului Minneapolis, unde manifestațiile de protest s-au transformat rapid în ciocniri cu forțele de ordine. În parcarea din fața unei clădiri guvernamentale agenții federali au împrăștiat gaze lacrimogene. Printre cei afectați au fost și jurnaliștii de la CNN, care filmau la locul protestului.

