Duminică, doar la Paris au fost peste 350 de arestări și, în toată Franța, peste 2.400. Prim-ministrul a acuzat „grupările radicale de extremă stângă" de provocarea tulburărilor.

Între timp, la Milano magazinele au rămas închise luni în cartierul modei, de teamă să nu se repete violențele și jafurile din ultimele zile.

Violențele și jafurile au continuat și duminică la Paris. Ciocniri cu forțele de ordine au avut loc până târziu în noapte. La fel, la Lyon și la Marsilia. Mari magazine de lux, dar și mici unități comerciale au fost vandalizate și jefuite, uneori în direct, pe rețelele sociale.

Zone întregi din Paris, Lyon și Marsilia au rămas fără protecție în acest weekend, afirmă primarii celor trei mari orașe. Edilii vor să afle de ce poliția a intervenit după 30 de minute de la declanșarea jafurilor.

După violențele din weekend, premierul Sébastien Lecornu a prezidat luni dimineață o reuniune de criză. Lecornu a indicat extrema stângă drept responsabilă pentru tulburări, afirmând că „elemente infracționale" s-au aflat în spatele violențelor.

Sébastien Lecornu: „Există o mișcare condusă de grupări radicale de extremă stângă, care își doresc cu adevărat să destabilizeze țara și să provoace haos în Franța până la alegerile prezidențiale. Le-am cerut prefecților să instituie restricții parțiale de circulație pe timpul nopții”.

Poliția a pierdut controlul asupra violențelor din Franța

Peste 3.000 de mici unități comerciale au fost direct afectate de violențele din weekend - conform autorităților. Pe de altă parte, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a recunoscut că poliția „a pierdut controlul" asupra protestelor din unele orașe, în weekend.

„Reporter: Asta înseamnă... înseamnă că știați că exista riscul să nu faceți față...

Laurent Nuñez: Nu, asta înseamnă că dispozitivul pe care l-am pus în aplicare s-a dovedit, în anumite locuri, disproporționat față de numărul participanților și al manifestanților pașnici. Dar au existat și indivizi care au provocat distrugeri, jefuitori și militanți de extremă stângă, care au degenerat, bineînțeles, manifestațiile...

Reporter: Disproporționat? Scuzați-mă, dar aceștia sunt termeni cam pretențioși pentru a spune că au existat deficiențe. Recunoașteți acest lucru?

Laurent Nuñez: Deficiența constă, în parte, în faptul că nu am anticipat suficient de bine numărul forțelor de ordine disponibile”.

Nuñez a mai afirmat că și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel Macron, deoarece „s-a simțit responsabil pentru tot ceea ce s-a întâmplat". Dar Macron nu i-a acceptat-o.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Agitatori din grupări de extremă stânga, alături de numeroși delincvenți, au comis acte de violență fără limite în orașele noastre. Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie. Cei care au încercat să răstoarne Republica vor trebui să răspundă pentru asta".

Câmpuri de luptă în centrul orașului Milano

Nu doar orașele franceze au căzut pradă haosului, ci și cele italiene. Grupuri de tineri cu fețele acoperite au declanșat confruntări violente la Milano, transformând zonele urbane în câmpuri de luptă.

80 la sută dintre turbulenții reținuți sunt minori, și aceștia nu au fost arestați. Dar numărul adulților arestați a trecut de 10. Cel puțin 14 polițiști au fost răniți.

Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, a convocat o reuniune a principalilor responsabili pentru ordine publică. Și a promis că autoritățile îi vor opri pe cei care „seamănă haosul".