Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán afirmă că Uniunea Europeană „se va destrăma singură” din cauza „haosului din conducere”. De asemenea, el a declarat că Bruxelles-ul intenționează să întrerupă aprovizionarea Ungariei cu energie din Rusia.

Cu toate acestea, în cadrul unei conferințe de presă, Orbán a respins posibilitatea ca Ungaria să părăsească UE, afirmând că țara nu are dimensiunea necesară pentru a lua o astfel de decizie în mod rațional.

În opinia sa, viitorul Ungariei se află în cadrul blocului european și al NATO, dar cu „o politică externă și economică suverană”.

”Aderarea la UE este o oportunitate importantă, dar, dacă am rămâne blocați în acest bloc unic, am bea sucul. Este logic să avem cele mai bune relații posibile cu toate blocurile, inclusiv America, Rusia, China, lumea arabă și lumea turcă”, a spus premierul Ungariei, potrivit Euronews.

Orbán s-a ciocnit în repetate rânduri cu Bruxelles-ul pe tema statului de drept, a blocat sprijinul UE pentru Ucraina și a menținut legăturile cu Moscova, în ciuda războiului total al Rusiei, care se apropie acum de patru ani.

UE a reținut miliarde de euro din finanțare, din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic din Ungaria.

În ceea ce privește politica energetică, Orbán a afirmat că Bruxelles-ul intenționează să întrerupă aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaze din Rusia.

El a declarat că guvernul se apără prin acțiuni legale împotriva Comisiei Europene, opunându-se în același timp din punct de vedere politic reglementărilor UE, în speranța că sancțiunile vor fi ridicate până în 2027, când se va încheia războiul.

Ungaria a obținut derogări de la sancțiunile UE privind energia rusă și rămâne puternic dependentă de petrolul și gazul rusesc.

Orbán a afirmat că preluarea puterii de către președintele american Donald Trump asupra lui Nicolas Maduro din Venezuela marchează o nouă eră în politica internațională, susținând că operațiunea ar putea permite SUA să controleze până la jumătate din rezervele mondiale de petrol.

El a declarat reporterilor că 2025 a fost „un an foarte agitat” și că inaugurarea lui Trump „a dat lovitura de grație” ceea ce el a numit „ordinea mondială liberală”. El afirmă că noua eră este „era națiunilor” și s-a descris pe sine ca un precursor al acestei schimbări încă din 2010.

Operațiunea din Venezuela, „o manifestare puternică a noii lumi”

În ceea ce privește Venezuela, Orbán a declarat că operațiunea militară a SUA reprezintă „o manifestare puternică a noii lumi”.

„Împreună cu Venezuela, Statele Unite pot controla 40-50 % din rezervele mondiale de petrol, o forță capabilă să influențeze în mod semnificativ prețul energiei pe piața mondială.”

El a adăugat că acest lucru ar putea fi în beneficiul Ungariei, prin crearea unor prețuri globale mai mici la energie.

Orbán a cultivat relații strânse cu Trump și este unul dintre puținii lideri europeni care susțin deschis acțiunea militară a SUA în Venezuela, pe care majoritatea statelor membre ale UE au criticat-o ca fiind o încălcare a dreptului internațional.

Orbán a declarat că Ungaria nu va acorda sprijin financiar Ucrainei, afirmând: „Avem bani dacă nu îi dăm altora, așa că nu dăm banii noștri Ucrainei”.

„Nu le acordăm nici un împrumut, pentru că toată lumea știe că ucrainenii nu îl vor rambursa”, a adăugat el.

Ungaria a fost principalul obstacol în calea sprijinului militar și financiar al UE pentru Ucraina de la invazia pe scară largă a Rusiei la începutul anului 2022, forțând blocul de 27 de membri să găsească soluții pentru a ocoli veto-urile Budapestei.

În ceea ce privește migrația, Orbán a declarat că Ungaria nu va accepta ca Bruxelles să dicteze „cu cine ar trebui să trăim”, respingând un regulament al UE care urmează să fie adoptat în iunie și care impune statelor membre să admită 350 de persoane și să proceseze peste 20 000 de cereri.

Ungaria a refuzat să participe la programele de azil ale UE și a construit garduri la frontieră pentru a împiedica intrarea migranților, ceea ce a dus la bătălii juridice continue și la schimburi de replici acide cu Bruxelles.

Întrebat despre un acord financiar cu Trump, Orbán a confirmat: „Eu l-am solicitat, am convenit că va exista unul”.

Trump a negat afirmațiile anterioare ale lui Orbán cu privire la un astfel de acord, declarând pentru Politico în noiembrie: „Nu i-am promis nimic de genul acesta, dar el mi-a cerut insistent”.

Între timp, premierul ungar a declarat că detaliile „scutului de apărare” sunt încă în curs de elaborare, adăugând că Ungaria are nevoie de „un fel de scut protector” încă din Primul Război Mondial și „nu se poate baza pe Bruxelles”.

Orbán a declarat că nu va participa la dezbaterea cu liderul partidului Tisza, Péter Magyar, în cadrul alegerilor din aprilie, susținând că poate dezbate doar cu „persoane suverane” și că „cei care au stăpâni în străinătate nu sunt suverani”. El a spus că partidul său de guvernământ, Fidesz, își propune să repete rezultatul alegerilor din 2022.

Magyar și partidul său au înregistrat o creștere în sondaje și reprezintă cea mai importantă provocare electorală pentru guvernarea lui Orbán din ultimele două decenii și jumătate.

Orbán guvernează Ungaria din 2010 și este cel mai longeviv lider al UE dintre actualii șefi de stat.

