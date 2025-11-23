Ursula von der Leyen: Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina

Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ''recunoscut deplin'' în orice plan de pace, a afirmat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Declaraţia sa intervine în timp ce reprezentanţii SUA, Ucrainei, Regatului Unit, Germaniei şi Franţei dezbat, la Geneva, planul de pace în 28 de puncte elaborat recent de Washington şi menit să pună capăt războiului izbucnit în Ucraina în februarie 2022. La aceste discuţii este prezent şi Bjorn Seibert, 'mâna dreaptă' a preşedintei Comisiei Europene.

''Am convenit asupra principalelor elemente necesare pentru o pace justă şi durabilă şi pentru suveranitatea Ucrainei. În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forţă'', a spus Von der Leyen, potrivitAFP şi Reuters.

''În al doilea rând, în calitate de naţiune suverană, nu pot exista limitări asupra forţelor armate ale Ucrainei, ceea ce ar lăsa ţara vulnerabilă faţă de un viitor atac, subminând astfel şi securitatea europeană'', a adăugat preşedinta Comisiei.

Al treilea element este reflectarea deplină a rolului central al UE în securizarea păcii pentru Ucraina. ''Ucraina trebuie să aibă libertatea şi dreptul suveran de a-şi alege propriul destin. Ea a ales un destin european'', a mai spus şefa executivului UE.

Detalii despre planul de pace american

Planul de pace american în 28 de puncte, ce face obiectivul discuţiilor de la Geneva, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

