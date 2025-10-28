Bugetul UE nu va trece dacă Ursula von der Leyen nu îl schimbă. Miza fondurilor pentru agricultură

28-10-2025 | 23:01
Ursula von der Leyen
AFP

Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ursulei von der Leyen să îl schimbe. Fără aceste modificări, propunerile șefei CE ar urma să fie respinse.

Adrian Popovici

Patru dintre principalele grupuri politice din Parlamentul European — Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii pregătesc o scrisoare comună prin care cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să modifice substanțial propunerea pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034. Potrivit unui proiect de scrisoare obținut de Politico, eurodeputații avertizează că vor respinge o parte esențială a planului dacă solicitările lor nu sunt luate în considerare.

Criticile vizează în special propunerea Comisiei de a concentra fondurile pentru agricultură și dezvoltare regională, care însumează aproximativ jumătate din bugetul estimat la 1.800 mii de miliarde de euro, în „planuri naționale” gestionate direct de guvernele statelor membre.

Parlamentarii critică această abordare și subliniază că această schimbare ar diminua rolul tradițional al regiunilor în administrarea fondurilor europene și ar spori influența guvernelor centrale, afectând echilibrul democratic în alocarea resurselor.

„Întrucât propunerea actuală privind (n.r. legată de planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri”, se arată în prima schiță a scrisorii. „Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să fie reflectate în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se mai arată în documentul pregătit de europarlamentari.

viktor orban
Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice

Modelul „cash for reforms”

Cele patru grupuri cer ca viitorul buget să includă linii de finanțare dedicate explicit dezvoltării rurale și tuturor regiunilor, precum și o reformă a modelului „cash-for-reforms”, pe care îl consideră deficitar din punct de vedere democratic. De asemenea, solicită întărirea rolului Parlamentului în procesul de decizie și monitorizare a modului în care sunt distribuite fondurile europene.

Negocierile dintre instituții sunt în impas, iar o rezoluție de respingere a părții privind „planurile naționale” ar putea fi supusă votului în sesiunea plenară din 12 noiembrie, dată care coincide și cu termenul limită pentru un eventual compromis între Parlament și Comisie. În paralel, guvernele statelor membre continuă propriile negocieri asupra bugetului, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului 2027, înainte de intrarea în vigoare în 2028.

Sursa: Politico

Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci
Stiri externe
Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci

Țările din nordul Europei se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani.

Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice
Stiri externe
Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice

Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest fel.

 

PSD, prin vocea lui Grindeanu: Cofinanțarea PNRR și a programelor UE apasă bugetul de stat la maximum
Stiri Politice
PSD, prin vocea lui Grindeanu: Cofinanțarea PNRR și a programelor UE apasă bugetul de stat la maximum

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, că presiunea pe bugetul de stat de anul acesta şi anul viitor pentru cofinanţarea proiectelor europene va fi poate cea mai mare din istorie.

Orban amenință să blocheze bugetul UE pe șapte ani. Condiția categorică pusă la Băile Tușnad
Stiri externe
Orban amenință să blocheze bugetul UE pe șapte ani. Condiția categorică pusă la Băile Tușnad

Premierul ungar Viktor Orban a anunțat sâmbătă că Guvernul Ungariei nu va sprijini noul buget pe șapte ani al Uniunii Europene dacă Bruxellesul nu deblochează toate fondurile UE suspendate pentru țara sa.

O nouă taxă pregătită pentru marile companii. Și UE caută surse de venit pentru bugetul său
Stiri externe
O nouă taxă pregătită pentru marile companii. Și UE caută surse de venit pentru bugetul său

Bruxelles-ul va propune o taxă pentru marile companii care operează în Europa, ca parte a unui efort de a crea surse noi de finanțare independentă pentru bugetul comun al UE, care e de circa 1.000 miliarde de euro.

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

