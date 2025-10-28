Bugetul UE nu va trece dacă Ursula von der Leyen nu îl schimbă. Miza fondurilor pentru agricultură

Principalele grupuri politice din Parlamentul European critică proiectul de buget al UE și îi cer Ursulei von der Leyen să îl schimbe. Fără aceste modificări, propunerile șefei CE ar urma să fie respinse.

Patru dintre principalele grupuri politice din Parlamentul European — Partidul Popular European (PPE), Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii pregătesc o scrisoare comună prin care cer președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să modifice substanțial propunerea pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034. Potrivit unui proiect de scrisoare obținut de Politico, eurodeputații avertizează că vor respinge o parte esențială a planului dacă solicitările lor nu sunt luate în considerare.

Criticile vizează în special propunerea Comisiei de a concentra fondurile pentru agricultură și dezvoltare regională, care însumează aproximativ jumătate din bugetul estimat la 1.800 mii de miliarde de euro, în „planuri naționale” gestionate direct de guvernele statelor membre.

Parlamentarii critică această abordare și subliniază că această schimbare ar diminua rolul tradițional al regiunilor în administrarea fondurilor europene și ar spori influența guvernelor centrale, afectând echilibrul democratic în alocarea resurselor.

„Întrucât propunerea actuală privind (n.r. legată de planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri”, se arată în prima schiță a scrisorii. „Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să fie reflectate în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se mai arată în documentul pregătit de europarlamentari.

Modelul „cash for reforms”

Cele patru grupuri cer ca viitorul buget să includă linii de finanțare dedicate explicit dezvoltării rurale și tuturor regiunilor, precum și o reformă a modelului „cash-for-reforms”, pe care îl consideră deficitar din punct de vedere democratic. De asemenea, solicită întărirea rolului Parlamentului în procesul de decizie și monitorizare a modului în care sunt distribuite fondurile europene.

Negocierile dintre instituții sunt în impas, iar o rezoluție de respingere a părții privind „planurile naționale” ar putea fi supusă votului în sesiunea plenară din 12 noiembrie, dată care coincide și cu termenul limită pentru un eventual compromis între Parlament și Comisie. În paralel, guvernele statelor membre continuă propriile negocieri asupra bugetului, care ar urma să fie finalizat abia la începutul anului 2027, înainte de intrarea în vigoare în 2028.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













