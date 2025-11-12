Elon Musk critică democrația din Europa. El spune că Ursula von der Leyen ar fi trebuit să fie aleasă de popor

Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri o nouă şarjă critică la adresa democraţiei europene şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico, preluat de News.ro.

„Dacă democraţia este fundamentul libertăţii, cu siguranţă poziţia dvs. de lider al UE ar trebui să fie aleasă direct de popor?”, a scris Elon Musk într-un mesaj adresat Ursulei von der Leyen pe care l-a postat pe platforma socială X, pe care o deţine.

Într-o altă postare, şeful Tesla şi SpaceX a adăugat că „liderul UE” ar trebui să fie „ales de poporul” blocului european, „nu numit de un comitet”.

Elon Musk a reacţionat astfel la dezvăluirea de către Ursula von der Leyen a Scutului Democraţiei Europene, o nouă strategie pentru intensificarea luptei împotriva interferenţelor străine online, inclusiv în alegeri.

„Democraţia este fundamentul libertăţii noastre. Democraţia este fundamentul prosperităţii noastre. Democraţia este fundamentul securităţii noastre”, a scris von der Leyen pe reţelele sociale.

Ea a prezentat prima dată ideea Scutului Democraţiei într-un discurs de campanie rostit la Summitul Democraţiei de la Copenhaga de anul trecut, în timp ce candida pentru un nou mandat de preşedinte al Comisiei înaintea alegerilor europene din 2024.

Preşedintele Comisiei Europene – şeful executivului UE, deşi nu este literalmente „liderul UE” – este propus şi votat de Consiliul European, format din cei 27 de şefi de stat şi de guvern ai UE, pentru un mandat de cinci ani. Candidatul propus trebuie să câştige şi votul membrilor Parlamentului European, care sunt aleşi de electoratul din ţările lor respective.

După ce a obţinut sprijinul necesar anul trecut, Ursula von der Leyen a supravieţuit a trei moţiuni de cenzură din partea fracţiunilor extremiste din Parlament, în iulie şi octombrie anul acesta.

Von der Leyen prezintă Scutul Democrației Europene

Piesa centrală a strategiei „Scutul Democraţiei” este Centrul European pentru Rezilienţă Democratică, care se bazează pe experienţa ţărilor membre actuale şi aspirante ale UE pentru a combate dezinformarea. Alte elemente includ îndrumări privind utilizarea inteligenţei artificiale în alegeri sau utilizarea influencerilor pentru a ajuta oamenii să înţeleagă regulile UE, cum ar fi reglementările cu privire la conţinutul online sau publicitatea politică.

Elon Musk, care a jucat un rol scurt, dar proeminent la începutul acestui an în calitate de consilier al preşedintelui american Donald Trump, după ce l-a susţinut cu fermitate pe tot parcursul campaniei electorale din 2024, şi-a folosit adesea platforma socială pentru a amplifica opiniile controversate despre democraţia, libertatea de exprimare şi leadershipul politic din întreaga lume.

Comentariul de miercuri al lui Elon Musk la adresa democraţiei europene vine în condiţiile în care, potrivit Reuters, autoritatea de reglementare a mass-media din Irlanda a început miercuri o anchetă asupra platformei sale X, din cauza îngrijorărilor că aceasta nu oferă utilizatorilor posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conţinutului şi că sistemele sale interne de gestionare a reclamaţiilor nu sunt uşor accesibile

Ancheta, prima deschisă de autoritatea de reglementare irlandeză în cadrul rolului său de supraveghere a conformităţii cu Legea serviciilor digitale (DSA) a Uniunii Europene în cazul platformelor care sunt stabilite cu sediul în Irlanda, va evalua conformitatea platformei X, deţinută de Elon Musk, cu anumite prevederi ale legii.

Multe multinaţionale mari din domeniul tehnologiei au sediul european în Irlanda. Dacă se constată că un furnizor încalcă DSA, autoritatea de reglementare irlandeză îl poate amenda cu până la 6% din cifra de afaceri anuală.

Autoritatea irlandeză anchetează platforma X a lui Musk

Ancheta a fost declanşată de îngrijorările exprimate de echipa de supraveghere a autorităţii de reglementare irlandeze, precum şi de informaţiile furnizate de o organizaţie neguvernamentală, HateAid, şi de o plângere a unui utilizator, a declarat autoritatea de reglementare într-un comunicat.

„Astăzi, facem un pas important în asigurarea unei experienţe online mai sigure pentru utilizatorii din întreaga Uniune Europeană”, a declarat John Evans, comisarul pentru servicii digitale al autorităţii de reglementare irlandeze.

„Dacă suspectăm că o platformă nu îşi respectă aceste obligaţii, nu vom ezita să intervenim şi, acolo unde este cazul, să luăm măsuri coercitive pentru a proteja siguranţa utilizatorilor din Irlanda şi din întreaga Uniune Europeană”, a precizat Evans.

UE a luat măsuri severe împotriva marilor companii tehnologice, utilizând DSA, care impune platformelor mari, precum site-urile sociale şi motoarele de căutare, să ia măsuri solide pentru a reduce răspândirea conţinutului ilegal şi dăunător. Aceste măsuri nu sunt deloc pe placul administraţiei Trump, care a criticat DSA şi a ameninţat cu contramăsuri.

