Financial Times: UE va înfiinţa o nouă unitate de informaţii sub conducerea Ursulei von der Leyen

Comisia Europeană a început procesul de creare a unui nou organism de informaţii sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen, în încercarea de a îmbunătăţi utilizarea informaţiilor colectate de agenţiile naţionale de spionaj.

Unitatea, care va fi formată în cadrul secretariatului general al Comisiei, intenţionează să angajeze oficiali din întreaga comunitate de informaţii din UE şi să colecteze informaţii în scopuri comune, a mai scris cotidianul, citând patru persoane informate despre aceste planuri, a relatat marţi Financial Times, preluat de Reuters.

Iniţiativa reflectă o mişcare mai amplă de consolidare a infrastructurii de securitate independente a UE, impulsionată de invazia Rusiei în Ucraina şi de semnalele preşedintelui american Donald Trump privind reducerea angajamentelor americane în materie de apărare faţă de continentul european.

"Serviciile naţionale de spionaj deţin vaste cunoştinţe, la fel ca şi Comisia. Cheia este găsirea unei modalităţi mai inteligente de a combina toate acestea pentru un impact maxim şi reciprocitate. În lumea informaţiilor, partajarea duce la partajare", a spus o sursă din interior.

Cu toate acestea, propunerea se confruntă cu reticenţa liderilor Serviciului de Acţiune Externă (SEAE) al UE, care gestionează Centrul de Informaţii şi Situaţii (INTCEN) existent. Criticii se tem că noul organism s-ar putea suprapune cu funcţiile INTCEN şi i-ar putea submina viabilitatea, au declarat sursele. Deşi planul nu a fost comunicat oficial tuturor celor 27 de state membre, acesta prevede misiuni temporare din partea agenţiilor naţionale.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat pentru Financial Times că instituţia "explorează modalităţi de a-şi îmbunătăţi funcţiile de securitate şi informaţii", inclusiv "o potenţială celulă dedicată în cadrul secretariatului general". Reprezentanţii CE au subliniat că ideea este încă în stadiu incipient de dezvoltare, fără un calendar fix, şi ar valorifica expertiza internă, colaborând îndeaproape cu serviciile SEAE.

