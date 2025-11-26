Ursula von der Leyen: CE va prezenta un text juridic privind folosirea activelor ruse blocate. Viitorul Ucrainei este în UE

Ea a subliniat că orice acord de pace trebuie să asigure o securitate reală atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa.

Președinta Comisiei Europene a anunțat în Parlament că ”salută eforturile depuse de președintele american Donald Trump în favoarea păcii în Ucraina”, relatează AFP.

Totodată, a avertizat împotriva oricărei concesii care ar fragiliza frontierele.

”Dacă, azi, legitimăm şi luăm act de punerea în discuţie a frontierelor, deschidem calea altor războaie mâine şi nu putem face acest lucru”, a subliniat ea.

Ursula von der Leyen a adăugat că Comisia Europeană este pregătită să prezinte un text juridic privind folosirea activelor ruse blocate.

Europa trebuie să mențină presiunile asupra Rusiei până la stabilirea unei păci ”drepte” şi ”durabile”, a subliniat președinta Comisiei în Parlament.

