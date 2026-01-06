Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Se anunță un an spectaculos pentru pasionații de astronomie. Pe cer vor fi vizibile, chiar și cu ochiul liber, mai multe fenomene deosebite: de la ploi de meteori și super-luni, până la eclipse.

autor
Claudia Nițoi

Poate cel mai spectaculos eveniment astronomic al anului va fi eclipsa totală de Soare, care va avea loc pe 12 august.

Fenomenul va fi vizibil în totalitate din zone precum Spania, Islanda, Groenlanda și nordul Portugaliei. Luna va acoperi complet Soarele, iar cerul se va întuneca pentru câteva minute, chiar înainte de apus.

Din România, eclipsa va fi vizibilă parțial. În vestul țării, Soarele va fi acoperit de satelitul natural al Pământului în proporție de 38%. Cu cât ne deplasăm spre est, cu atât această valoare scade. În București, de exemplu, fenomenul nu se va vedea.

Adrian Sonka, astronom, Observatorul Vasile Urseanu:O să avem și o eclipsă de pe 28 august, dar aceea se va vedea dimineața, când apune Luna, la ora 6 dimineața. Cine vrea să se trezească la ora 5 dimineața să caute Luna înspre apus, înspre vest. Și mai avem ceva, apare planeta Saturn în luna octombrie și aceasta se vede bine cu ochiul liber și mai e ceva în luna noiembrie, toată luna noiembrie, se apropie Marte de Jupiter”.

Alte momente așteptate de pasionații de astronomie sunt ploile de meteori. Una va avea loc chiar pe 12 august, în aceeași zi cu eclipsa de Soare.

Nicky Corlaci, Asociația Astromania: „Am avut acum două zile maximul Quadrantidelor. Avem și în aprilie un curent de meteori, Liridele, și în mai Eta Aquaridele. Urmează Perseidele în august și Geminidele în decembrie. Faza Lunii în timpul unei eclipse totale e faza de Lună nouă, asta înseamnă că pe parcursul nopții nu vedem deloc Luna, ceea ce ne ajută foarte mult în observarea Perseidelor.”

2026 aduce și comete.

Nicky Corlaci, Asociația Astromania: „Constant se descoperă noi comete, este posibil să avem din nou o cometă vizibilă cu ochiul liber anul viitor, dar pe lângă acestea mai sunt câteva comete periodice, care sunt aproape de noi și ar trebui să fie vizibile cu binoclul, cel puțin.”

Și planetele vor oferi un adevărat spectacol pe cer. Saturn, Jupiter și Marte vor putea fi observate cu ochiul liber în diferite perioade ale anului, uneori foarte aproape una de cealaltă. În același timp, vor apărea și așa-numitele super-luni, adică atunci când satelitul natural al Pământului se află mai aproape de noi și se vede mai strălucitor pe cer.

Sursa: Pro TV

Camerele folosite de NASA pentru asamblarea sondelor spaţiale şi a tehnologiei care ajunge în spaţiul extraterestru şi pe alte planete ar trebui să fie sterile pentru a se evita contaminarea.

