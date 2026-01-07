Analiză: Costuri irecuperabile pentru Putin și Xi. Operațiunea lui Trump în Venezuela amenință strategiile Rusiei și Chinei

07-01-2026 | 08:57
putin xi jinping
După operațiunea președintelui american Donald Trump de a-l captura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, sâmbăta trecută, Washingtonul a început rapid să ceară acces pentru companiile americane pe piața petrolului din Venezuela.

Mihaela Ivăncică

Rămâne neclar dacă această presiune va produce rezultate concrete, însă un lucru este cert: noua fermitate a Americii a schimbat deja așteptările — și nu în favoarea Beijingului sau Moscovei. Pariul lui Trump pe Venezuela amenință să răstoarne ani de muncă depusă de Rusia și China într-o țară care deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, scrie Meduza într-o analiză.

Rusia și China, investiții masive în Venezuela

Atât Rusia, cât și China au investit masiv în petrolul venezuelean, infrastructură și relații politice, ocupând golul lăsat de companiile occidentale afectate de sancțiuni. O eventuală revenire a SUA nu doar că ar contesta aceste poziții, dar ar putea slăbi accesul Chinei la petrol ieftin și ar diminua influența Rusiei în America Latină. Meduza explică cum au fost deja afectate Beijingul și Moscova de campania Washingtonului și ce se poate întâmpla în continuare.

Capturarea lui Nicolás Maduro și declarația ulterioară a secretarului de stat Marco Rubio, revendicând întreaga emisferă vestică, au crescut semnificativ riscurile pentru interesele economice ale Rusiei și Chinei în regiune.

Acțiunile Washingtonului afectează în primul rând principalul său rival pentru influența globală: China. În prezent, Beijingul este cel mai mare cumpărător de petrol venezuelean. În 2025, petrolul din Venezuela a reprezentat aproximativ patru procente din totalul importurilor de petrol ale Chinei.

Petrolul venezuelean are mai multe avantaje: este ieftin datorită reducerilor cauzate de sancțiuni și este valoros pentru construcții și drumuri. Expertul în energie Mikhail Meydan a declarat pentru Bloomberg că acest petrol este extrem de apreciat de rafinăriile chineze mai mici și independente, care îl achiziționează chiar mai activ decât gigantii de stat, se mai arată în analiză.

Petrol blocat pe petroliere sancționate atenuează impactul

Deocamdată, impactul asupra Beijingului este atenuat de volumele mari de petrol blocate pe petroliere sancționate. Conform estimărilor firmei Kpler, aproximativ 82 de milioane de barili stau inactivi în prezent în largul coastelor Chinei și Malaeziei, peste un sfert provenind din Venezuela. Pentru a achiziționa aceste rezerve, companiile chineze trebuie să apeleze la scheme de evitare a sancțiunilor, ceea ce complică plățile, asigurările și drepturile de proprietate.

Marile companii petroliere chineze sunt, de asemenea, profund implicate în sectorul upstream venezuelean. Sinopec și China National Petroleum Corporation dețin drepturi de dezvoltare pentru câmpuri cu rezerve de 2,8 miliarde, respectiv 1,6 miliarde de barili, conform unui articol Morgan Stanley citând Wood Mackenzie.

Rusia are și ea o prezență semnificativă prin compania de stat Roszarubezhneft, creată în 2020 pentru a prelua activele Rosneft. Analizele arată că firma controlează drepturile de dezvoltare pentru câmpuri cu aproximativ 2,3 miliarde de barili.

„Întrebarea crucială este ce se va întâmpla cu producția Venezuelei de aici înainte”, scriu analiștii Morgan Stanley. „Pe termen mediu, riscurile pentru producție sunt clar în creștere, cel puțin din perspectiva resurselor și tehnică.”

Riscurile pentru Rusia: presiunea asupra prețurilor globale

Pentru Rusia, însă, cel mai mare risc al unei reveniri a SUA în Venezuela nu este pierderea unor active specifice, ci posibilitatea unei presiuni descendente asupra prețurilor globale ale petrolului. O creștere susținută a producției venezuelene ar pune presiune suplimentară pe bugetul federal al Rusiei, deja destabilizat de cheltuielile militare mari, relatează Meduza.

Totuși, o adevărată renaștere a industriei petroliere din Venezuela ar fi un proces lent și incert, necesitând ani de investiții și condiții favorabile pe piața globală, care ar putea să nu se materializeze decât peste câțiva ani.

Deocamdată, investitorii au reacționat calm la evenimentele din Caracas și la retorica Washingtonului. În ciuda discursului agresiv, prețurile petrolului nu au înregistrat nicio prăbușire, coform sursei citate.

Sursa: Meduza

