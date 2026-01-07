De ce ne înroșim în obraji și ce legătură are acest lucru cu evoluția și traiul în comun. Oamenii de știință știu răspunsul

De ce ne înroșim în obraji? Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: te simți stânjenit și, imediat, apare senzația de căldură care urcă pe gât și cuprinde obrajii.

Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât te înroșești mai tare. Iar dacă mai și întreabă cineva „te-ai înroșit?”, efectul este garantat.

Dar de ce apare acestg fenomen? Atunci când suntem deja conștienți de noi înșine, reacția involuntară a înroșirii poate părea o pedeapsă în plus. Totuși, din perspectiva evoluției, roșeața feței ar putea avea avantaje sociale reale, cred oamenii de știință.

Înroșirea este reacția vizibilă a corpului la emoții precum rușinea, timiditatea sau stânjeneala. Ea este cauzată de o creștere bruscă a fluxului de sânge către pielea feței, a urechilor, a gâtului sau a pieptului.

