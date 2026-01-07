Donald Trump: „SUA vor primi până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean sancţionat”

Donald Trump a declarat că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de „petrol sancționat”, o mișcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor națiuni, relatează dpa.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a spus că petrolul va fi vândut la prețurile pieței și că veniturile vor fi controlate de el, în calitate de președinte, pentru a se asigura că sunt folosite „în beneficiul poporului Venezuelei și al Statelor Unite”.

„I-am cerut secretarului pentru energie, Chris Wright, să pună în aplicare acest plan imediat. Va fi preluat de nave de depozitare și adus direct la docurile de descărcare din Statele Unite”, a adăugat el.

SUA au atacat ținte din Venezuela sâmbătă, capturându-l pe liderul autoritar Nicolás Maduro pentru presupuse infracțiuni legate de droguri și scoțându-l din țară. După operațiune, Trump a declarat că SUA vor conduce temporar Venezuela.

Președintele american a subliniat anterior potențialul economic al industriei petroliere a țării, afirmând că marile companii petroliere americane vor investi miliarde pentru a repara infrastructura și a dezvolta producția.

Mai mulți democrați l-au acuzat pe Trump că vizează Venezuela exclusiv pentru rezervele sale de petrol, numind arestarea lui Maduro doar un pretext.

Guvernul interimar respinge controlul SUA asupra Venezuelei

Delcy Rodríguez: Niciun agent extern nu guvernează Venezuela

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a respins pretenția guvernului SUA de a controla țara sud-americană, declarând: „Guvernul venezuelean este cel care ne conduce țara și nimeni altcineva nu o face. Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela”.

Rămâne neclar cum se va alinia independența declarată de Rodríguez cu anunțul lui Trump privind transferul de petrol.

Nu a fost imediat clar pentru cât timp va fi furnizată cantitatea de țiței menționată de Trump. Volumul este aproximativ echivalent cu producția totală a industriei petroliere a Venezuelei pe o perioadă de una până la două luni. Vânzările de petrol reprezintă principala sursă de venit și de schimb valutar a guvernului de la Caracas.

Noua conducere a Venezuelei nu a comentat imediat anunțul lui Trump.

Veniturile din vânzări s-ar putea ridica la 2,9 miliarde de dolari

Pe baza prețurilor actuale și utilizând țițeiul de referință WTI din SUA pentru livrările din februarie, la 58,65 dolari pe baril, începând de marți după-amiază, veniturile ar putea ajunge la o valoare de până la 2,9 miliarde de dolari. Prețul real al petrolului venezuelean ar putea fi sub cursul pieței globale.

Un baril de petrol este echivalentul a 159 de litri.

Venezuela deține aproximativ 303 miliarde de barili de petrol, cele mai mari rezerve din lume. În ciuda acestui fapt, producția este în prezent scăzută, de aproximativ 1 milion de barili pe zi, afectată de sancțiuni, de proasta gestionare a companiei petroliere de stat PDVSA și de corupție.

Pierderea de venituri ar afecta puternic țara sud-americană, în timp ce câștigurile așteptate pentru SUA ar fi minime, remarcă dpa. Volumul de petrol este, de asemenea, relativ mic pentru SUA, care produce aproximativ 14 milioane de barili pe zi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













