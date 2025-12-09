UNICEF: Un număr şocant de mare de copii continuă să sufere de malnutriţie acută în Gaza după încetarea focului

Mii de copii au fost admişi pentru tratament pentru malnutriţie acută în Gaza de la acordul de încetare a focului din octombrie, deşi acesta era aşteptat să permită o creştere considerabilă a ajutorului umanitar, a indicat marţi UNICEF.

Potrivit UNICEF, cel mai mare furnizor de tratamente pentru malnutriţie în Fâşia Gaza, 9.300 de copii au fost trataţi pentru malnutriţie acută severă în octombrie, când a intrat în vigoare prima fază a acordului de încetare a focului între Israel şi Hamas.

Deşi acest număr este mai mic decât vârful de 14.000 înregistrat în august, el este semnificativ mai mare decât în timpul unei scurte perioade de încetare a focului în februarie-martie şi arată că fluxul de ajutoare rămâne insuficient, a declarat purtătoarea de cuvânt a UNICEF, Tess Ingram, într-un briefing de presă la Geneva susţinut prin legătură video din Gaza.

Situația rămâne alarmantă

'Este încă un număr şocant de ridicat', a insistat ea.

'Numărul copiilor admişi (pentru tratament) este de cinci ori mai mare decât în februarie, prin urmare trebuie să vedem aceste cifre coborând şi mai mult', a spus Ingram.

Ea a relatat că a întâlnit bebeluşi care cântăreau sub 1 kg, născuţi în spitale, 'cu piepturile lor micuţe luptând din greu cu efortul de a rămâne în viaţă'.

UNICEF poate să importe considerabil mai multe ajutoare în enclava palestiniană decât înaintea acordului din 10 octombrie, dar se menţin obstacole, a adăugat Tess Ingram, citând întârzieri şi refuzuri de acces al camioanelor la punctele de trecere, drumuri închise şi provocări persistente de securitate.

'Am observat unele ameliorări, dar continuăm să facem apel să fie deschise toate trecerile disponibile către Fâşia Gaza', a mai spus purtătoarea de cuvânt. În Gaza nu intră suficiente mărfuri, iar carnea, spre exemplu, are un preţ prohibitiv, de circa 20 de dolari/kg.

'Cele mai multe familii nu îşi pot permite (să cumpere) şi, de aceea, vedem încă rate foarte mari de malnutriţie', a explicat reprezentanta UNICEF.

În august, o monitorizare susţinută de ONU a stabilit că aproximativ 500.000 de oameni - un sfert din populaţia Gazei - sunt afectaţi de condiţiile de foamete.

Copiii au fost sever afectaţi pe măsură de războiul a avansat, experţii avertizând asupra riscului de sechele pe termen lung.

