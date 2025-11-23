Guvernul din Gaza: Israelul a încălcat acordul de pace, negociat de Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile

23-11-2025 | 15:01
fasia gaza
AFP

Israelul a încălcat acordul de încetare a focului din Gaza, negociat de administrația lui Donald Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile, ucigând sute de palestinieni de la intrarea în vigoare a acordului, la 10 octombrie.

Cristian Matei

Potrivit Biroului de presă al Guvernului din Gaza, citat de Al Jazeera, aproximativ 342 de civili au fost uciși în atacuri, majoritatea victimelor fiind copii, femei și vârstnici.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi încălcările grave și sistematice ale acordului de încetare a focului de către autoritățile de ocupație israeliene”, a transmis biroul într-un comunicat de presă.

„Aceste încălcări constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar și a protocolului umanitar atașat acordului. Dintre aceste încălcări, 27 au avut loc astăzi, sâmbătă, soldându-se cu 24 de martiri și 87 de răniți”, a adăugat sursa citată, sâmbătă, 22 noiembrie.

Biroul a mai afirmat că Israelul este pe deplin responsabil pentru repercusiunile umanitare și de securitate ale încălcărilor sale.

Israelul continuă să restricționeze puternic fluxul liber și complet de ajutoare și provizii medicale atât de necesare în enclava devastată, așa cum se prevede în acordul de încetare a focului.

Armata israeliană a lansat sâmbătă o serie de atacuri aeriene asupra Gazei, ucigând cel puțin 24 de palestinieni, inclusiv copii, în cea mai recentă încălcare a armistițiului de șase săptămâni în teritoriul devastat de război.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis că a lansat aceste ultime atacuri după ce un luptător Hamas a atacat soldați israelieni în teritoriul ocupat de Israel din interiorul așa-numitei linii galbene din Gaza.

„Ca răspuns, Israelul a eliminat cinci luptători Hamas de rang înalt”, se arată într-un comunicat.

Hamas a cerut Israelului să dezvăluie identitatea luptătorului care ar fi atacat forțele israeliene.

Fâșia Gaza: ”Un armistițiu de pace doar cu numele”

Izzat al-Risheq, un membru senior al biroului politic al Hamas, a făcut apel la mediatorii acordului de la Gaza și la administrația SUA să facă presiuni asupra Israelului pentru a-și susține revendicarea și a pune în aplicare acordul de la Gaza.

„Israelul inventează pretexte pentru a se sustrage acordului și a reveni la un război de exterminare”, a afirmat el într-un comunicat.

„Israelul este cel care încalcă acordul în mod sistematic și zilnic.”

El a respins, de asemenea, informațiile potrivit cărora Hamas ar fi anulat armistițiul.

Tareq Abu Azzoum, reporterul Al Jazeera din orașul Gaza, a transmis duminică faptul că acordul de armistițiu din Gaza este doar „un armistițiu cu numele”. „În realitate, în ciuda pauzei anunțate, forțele israeliene au efectuat o serie de atacuri aeriene în Gaza”, a spus el.

Abu Azzoum spune că aceste de atacuri au lăsat palestinienii din Gaza cu „un sentiment de siguranță zdruncinat”, în ciuda pretinsului armistițiu.

„Astfel de atacuri întăresc convingerea că acordul de la Gaza a fost tratat mai degrabă ca o retragere tactică decât ca un angajament real și obligatoriu”, a adăugat el.

Zeci de familii palestiniene au fost asediate în nordul Gazei, au comunicat autoritățile locale, întrucât armata israeliană și-a repoziționat forțele mai adânc în enclavă, încălcând acordul de încetare a focului.

Stabilită în acordul dintre Israel și Hamas, linia galbenă se referă la o graniță nemarcată unde armata israeliană s-a repoziționat când acordul a intrat în vigoare luna trecută.

Aceasta a permis Israelului, care trage în mod obișnuit și ucide palestinienii care se apropie de linie, să păstreze controlul asupra mai mult de jumătate din teritoriul de coastă.

Hamas a declarat că Israelul a avansat spre vest, dincolo de linia galbenă, unde trupele israeliene sunt staționate în Gaza, și modifică granița stabilită în cadrul acordului.

Între timp, un purtător de cuvânt al Departamentului de Medicină Legală din Gaza a declarat pentru Al Jazeera că organizația are nevoie de laboratoare și echipamente pentru a examina amprentele digitale și ADN-ul cadavrelor palestinienilor returnați de Israel în cadrul acordului de armistițiu, multe dintre acestea prezentând semne de tortură, mutilare și execuție.

„Ne bazăm pe fotografii criminalistice și pe observațiile familiilor și întâmpinăm dificultăți”, a declarat purtătorul de cuvânt, solicitând organismelor internaționale să furnizeze echipamente pentru procesul de identificare.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că 330 de cadavre au fost returnate de Israel și doar 90 au fost identificate.

Sursa: Al Jazeera

