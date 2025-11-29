Numărul morților în Fâșia Gaza de la începutul războiului cu Israelul. Câți oameni au mai pierit și după armistiţiu

Stiri externe
29-11-2025 | 18:47
gaza
AFP

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a comunicat sâmbătă că numărul morţilor din acest teritoriu palestinian, de la începutul războiului cu Israelul, a ajuns la 70.100, din care 354 după armistiţiul din 10 octombrie, transmite AFP.

autor
Stirileprotv

Ministerul este controlat de organizaţia islamistă Hamas, al cărei atac din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian a declanşat războiul.

Instituţia a explicat creşterea numărului de victime faţă de precedentul bilanţ prin validarea de către autorităţi a datelor privind încă 299 de trupuri neînsufleţite.

Sâmbătă, un atac israelian a ucis în Gaza doi copii, fraţii Fadi şi Goma Abu Assi, de 10, respectiv 12 ani, au informat rude ale acestora şi membri ai echipajelor medicale. Un unchi a afirmat că o dronă a tras asupra copiilor în timp ce adunau lemne de foc pentru a-şi ajuta tatăl imobilizat într-un scaun cu rotile.

Armistiţiul declarat luna trecută în cadrul unui plan de pace pentru Gaza mediat de Statele Unite a fost încălcat de mai multe ori, cele două părţi - israelienii şi palestinienii - acuzându-se reciproc de nerespectarea înţelegerii.

Citește și
Mushtaha turn, cladire gaza
Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 29-11-2025 18:47

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Guvernul din Gaza: Israelul a încălcat acordul de pace, negociat de Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile
Stiri externe
Guvernul din Gaza: Israelul a încălcat acordul de pace, negociat de Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile

Israelul a încălcat acordul de încetare a focului din Gaza, negociat de administrația lui Donald Trump, de cel puțin 497 de ori în 44 de zile, ucigând sute de palestinieni de la intrarea în vigoare a acordului, la 10 octombrie.

Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți
Stiri externe
Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți

Armata Isarelului a lansat sâmbătă atacuri aeriene împotriva militanților Hamas din Gaza, contrar armistițiului care a început pe 10 octombrie. 

Israel a reluat raidurile în Fâșia Gaza și acuză Hamas de încălcarea armistițiului. 11 palestinieni ar fi fost uciși
Stiri externe
Israel a reluat raidurile în Fâșia Gaza și acuză Hamas de încălcarea armistițiului. 11 palestinieni ar fi fost uciși

Apărarea Civilă din Fâșia Gaza anunță 11 morți în bombardamentele israeliene, ca ripostă la încălcarea armistițiului de către Hamas, potrivit AFP.

Recomandări
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american
Stiri externe
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american

O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 29 Noiembrie 2025

02:24:55

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28