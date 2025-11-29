Numărul morților în Fâșia Gaza de la începutul războiului cu Israelul. Câți oameni au mai pierit și după armistiţiu

Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a comunicat sâmbătă că numărul morţilor din acest teritoriu palestinian, de la începutul războiului cu Israelul, a ajuns la 70.100, din care 354 după armistiţiul din 10 octombrie, transmite AFP.

Ministerul este controlat de organizaţia islamistă Hamas, al cărei atac din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian a declanşat războiul.

Instituţia a explicat creşterea numărului de victime faţă de precedentul bilanţ prin validarea de către autorităţi a datelor privind încă 299 de trupuri neînsufleţite.

Sâmbătă, un atac israelian a ucis în Gaza doi copii, fraţii Fadi şi Goma Abu Assi, de 10, respectiv 12 ani, au informat rude ale acestora şi membri ai echipajelor medicale. Un unchi a afirmat că o dronă a tras asupra copiilor în timp ce adunau lemne de foc pentru a-şi ajuta tatăl imobilizat într-un scaun cu rotile.

Armistiţiul declarat luna trecută în cadrul unui plan de pace pentru Gaza mediat de Statele Unite a fost încălcat de mai multe ori, cele două părţi - israelienii şi palestinienii - acuzându-se reciproc de nerespectarea înţelegerii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













