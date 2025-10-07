UNICEF, date dramatice la doi ani de la începutul războiului în Israel: Peste 60.000 de copii din Gaza, ucişi sau mutilaţi

07-10-2025 | 19:07
copii gaza
Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a declarat marţi că în jur de 61.000 de copii au fost ucişi sau mutilaţi în cei doi ani de conflict între Israel şi Hamas în Fâşia Gaza, transmit Xinhua şi EFE.

Mihaela Ivăncică

Vorbind în cadrul unui briefing de presă la Geneva, purtătorul de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires, a afirmat că, în medie, la fiecare 17 minute un copil a fost ucis sau rănit, o statistică pe care a numit-o "inacceptabilă" şi "stupefiantă".

Copiii din Gaza "suferă în trupurile şi minţile lor de mult prea mult timp", rămânând traumatizaţi şi "expuşi unor orori pe care niciun copil nu ar trebui să le vadă sau să le trăiască vreodată", a deplâns situaţia purtătorul de cuvânt.

El a adăugat că un copil din cinci se naşte prematur în Gaza, însă în teritoriul palestinian lipseşte infrastructura necesară pentru a le asigura supravieţuirea celor născuţi prematur, existând relatări că aceşti bebeluşi sunt nevoiţi să împartă măştile de oxigen pentru a rămâne în viaţă.

Potrivit UNICEF, echipele sale din Gaza încă aşteaptă unda verde pentru a aduce incubatoare şi ventilatoare pentru bebeluşii prematuri evacuaţi din nordul Fâşiei.

"Am reuşit să mutăm copiii într-o altă unitate atunci când spitalul unde se aflau a trebuit evacuat, însă nu am reuşit să mutăm şi incubatoarele... ni s-a interzis până acum", a declarat Pires. 

Măsuri dispuse de IGSU în contextul avertizărilor meteorologice

Dată publicare: 07-10-2025 19:03

