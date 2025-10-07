Israel comemorează masacrul de la 7 octombrie. Familiile victimelor cer dreptate şi adevăr

Zeci de familii comemoră victimele atacului Hamas de la festivalul Nova, în timp ce negocieri indirecte între Israel și Hamas încearcă eliberarea ostaticilor rămași în Gaza și oprirea conflictului.

Israelul comemorează marţi tragedia de la 7 octombrie, cea mai sângeroasă zi din istoria sa, în timp ce în paralel se desfăşoară negocieri indirecte între Hamas şi guvernul israelian, care dau naştere unei slabe speranţe de eliberare a ostaticilor rămaşi în Gaza şi de încetare a războiului care a devastat acest teritoriu, relatează AFP.

La Reim, locul desfăşurării festivalului de muzică Nova, unde peste 370 de persoane au fost ucise de comando-urile Hamas, zeci de membri ai familiilor şi prieteni ai victimelor au ţinut un minut de reculegere la ora 6:29, ora exactă la care a început atacul mişcării islamiste palestiniene asupra sudului Israelului.

Între cactuşi şi eucalipţi, o frescă reprezintă portretele tuturor celor care au fost ucişi în timpul acestui festival techno care s-a transformat într-un masacru.

Familiile comemoră victimele masacrului

„Sunt aici pentru a fi alături de ea, pentru că este ultima dată când a fost în viaţă, aici, alături de logodnicul ei, Moshé”, ucis şi el în acea zi, declară pentru AFP Orit Baron, 57 de ani, mama lui Yuval Baron, una dintre victimele masacrului.

„Este ca şi cum ar fi aici cu mine în acest moment. Asta simt”, spune ea, în timp ce ecoul focurilor de artilerie şi al exploziilor se aude din Fâşia Gaza vecină.

Armata israeliană a declarat că a detectat un proiectil tras din nordul Fâşiei Gaza către sudul Israelului, fără a raporta victime.

Celălalt moment important al zilei ar trebui să aibă loc la căderea nopţii în Tel-Aviv, unde este prevăzută o ceremonie organizată la iniţiativa familiilor victimelor pe emblematica „Piaţă a Ostaticilor”, epicentrul mobilizării pentru a cere eliberarea tuturor persoanelor răpite în timpul atacului Hamas.

Ceremoniile oficiale de comemorare sunt prevăzute pentru 16 octombrie, la sfârşitul sărbătorii evreieşti Sukkot. Printr-o coincidenţă a calendarului ebraic, 7 octombrie cade anul acesta în acelaşi timp cu prima zi a acestei sărbători a bucuriei. Acum doi ani, atacul a avut loc în ultima zi a acestei sărbători de opt zile, în plin Shabbat.

Acoperiţi de o ploaie de rachete trase din Fâşia Gaza, câteva mii de combatanţi ai Hamas şi ai altor grupuri palestiniene au străpuns bariera de securitate - considerată de netrecut - ridicată de Israel de-a lungul Fâşiei Gaza, au atacat baze militare şi au ucis la întâmplare oameni pe drumuri, în kibbutzuri, oraşe şi sate.

Israelul recâştigă controlul teritoriului

Israelului i-au trebuit nu mai puţin de trei zile pentru a recâştiga controlul asupra teritoriului, cu preţul unor pierderi grele.

De partea israeliană, atacul a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă ostatice în Gaza, dintre care 25 au murit, potrivit armatei.

De atunci, peste 67.160 de palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în cadrul campaniei militare de represalii a Israelului, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU, nu precizează numărul combatanţilor ucişi, dar datele sale indică faptul că peste jumătate dintre morţi sunt minori şi femei.

Fâşia Gaza se confruntă cu o situaţie umanitară catastrofală. Pe fondul unor peisaje cu grămezi de ruine, sute de mii de persoane strămutate se înghesuie în tabere de corturi supraaglomerate, lipsite de orice.

Negocierile încearcă eliberarea ostaticilor

Punând presiune atât asupra Hamas, cât şi asupra prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit la 29 septembrie un plan menit să pună capăt războiului şi care prevede, în special, eliberarea tuturor ostaticilor, retragerea treptată a armatei israeliene şi dezarmarea Hamas.

Luni au început în Egipt negocierile indirecte între mişcarea islamistă şi guvernul israelian.

Scopul lor este de a pune bazele concrete pentru realizarea primei etape a planului Trump: eliberarea tuturor ostaticilor în schimbul eliberării a sute de palestinieni deţinuţi de Israel în cadrul unui armistiţiu.

„Cred că suntem foarte aproape de a ajunge la un acord (...) Cred că există multe semne de bunăvoinţă”, a declarat Donald Trump luni seara într-un interviu televizat la Newsmax.

Potrivit a două surse palestiniene apropiate echipei de negociatori a Hamas, discuţiile au fost „pozitive” luni seara şi vor fi reluate marţi la prânz.

