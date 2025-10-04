Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor, duminică, la Cairo, între Israel şi Hamas

Stiri externe
04-10-2025 | 21:40
gaza, orasul gaza
Getty

Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas vor participa duminică şi luni la convorbiri indirecte la Cairo în vederea eliberării ostaticilor şi a deţinuţilor, a relatat sâmbătă o media egipteană apropiată de autorităţile ţării, relatează AFP.

autor
Stirileprotv

Al-Qahera News, legată de serviciile de informaţii egiptene, a indicat că cele două delegaţii au "început deplasarea pentru a desfăşura discuţii la Cairo mâine şi poimâine pentru a examina organizarea condiţiilor din teren pentru schimbul tuturor ostaticilor (israelieni) şi deţinuţilor (palestinieni), în conformitate cu propunerea" preşedintelui american Donald Trump.

În acelaşi timp, surse apropiate de Hamas au relatat că mişcarea va trimite o delegaţie la Cairo sâmbătă seară pentru a participa la convorbiri, relatează dpa.

Canalul israelian Kan relatase anterior, citând negociatori, că o delegaţie israeliană va pleca spre Egipt în termen de o zi.

Channel 12 din Israel a relatat, la rândul său, că discuţiile vor începe duminică.

Citește și
gaza
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor

Hamas a acceptat vineri seară părţi din planul de pace al lui Trump vineri seară, dar nu a comentat asupra cererii privind dezarmarea sa. Potrivit unei informaţii din surse Hamas, solicitarea poate fi cu greu satisfăcută.

După acordul parţial al Hamas pentru planul său de pace, Trump a făcut apel la Israel să pună capăt imediat bombardării Fâşiei Gaza pentru a facilita eliberarea ostaticilor, notează Agerpres.

Apărarea civilă din Gaza a anunţat însă cel puţin 57 de morţi în lovituri israeliene de la răsăritul soarelui, în pofida apelului lui Donald Trump de a înceta ofensiva pe teritoriul palestinian.

"Bilanţul morţilor în bombardamentele israeliene se ridică astăzi la 57 de persoane, din care 40 în oraşul Gaza", a declarat pentru AFP Mahmoud Basal, purtător de cuvânt al Apărării civile din Gaza, care se află sub autoritatea Hamas.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, egipt, hamas,

Dată publicare: 04-10-2025 21:40

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza
Stiri externe
Israelul trimite o delegație în Egipt pentru discuții. Planul de pace al lui Trump pentru Gaza

Israel este pregătit să trimită o delegație în Egipt pentru a participa la discuții privind planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza.

Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor
Stiri externe
Israelul își continuă atacurile chiar și după ce Donald Trump a cerut încetarea „imediată” a bombardamentelor

Apărarea civilă locală a raportat zeci de atacuri aeriene şi tiruri de artilerie israeliene în oraşul Gaza sâmbătă, în ciuda apelului lui Donald Trump către Israel de a înceta „imediat” bombardamentele în teritoriul palestinian.

Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat
Stiri externe
Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat

Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit duminică ca termen limită pentru ca Hamas să accepte un acord pentru încetarea războiului din Gaza, avertizând că „se va dezlănțui iadul” asupra grupării dacă aceasta nu acceptă termenii acordului.

Recomandări
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției
Stiri actuale
Sorin Oprescu, condamnat la peste 10 ani de închisoare pentru corupţie, reținut în Salonic. Reacția Ministerului Justiției

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.

Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor
Stiri actuale
Haos în București după ciclonul mediteranean: străzi inundate, copaci doborâți și sute de intervenții ale pompierilor

Ciclonul mediteranean care a măturat jumătate de țară a adus iarna la început de octombrie.

Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”
Stiri externe
Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Octombrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28