Greta Thunberg a fost ”forțată să țină” steaguri ale Israelului și să le sărute în arestul preventiv, susține un activist

Activista ecologistă Greta Thunberg s-a plâns oficialilor suedezi că a fost supusă unui tratament dur de către Israel, după ce a fost reținută în timp ce se afla într-o flotilă navală care transporta ajutoare către Fâșia Gaza.

Potrivit unei corespondențe care a fost consultată de către jurnaliștii de la The Guardian, forțele israeliene au fost, de asemenea, reclamate de un alt deținut că ar fi făcut fotografii în care Thunberg ar fi fost forțată să țină în mână anumite steaguri. Identitatea steagurilor este necunoscută.

Într-un e-mail trimis de Ministerul de Externe suedez persoanelor apropiate lui Thunberg și văzut de Guardian, un oficial care a vizitat-o pe activistă în închisoare a declarat că ea a afirmat că a fost reținută într-o celulă infestată cu păianjeni, cu prea puțină mâncare și apă.

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta”, se arată în e-mail. „Ea a informat că este deshidratată. A primit cantități insuficiente de apă și mâncare. Ea a mai declarat că a dezvoltat erupții cutanate, pe care le suspectează a fi cauzate de păduchi. Ea a vorbit despre tratamentul dur și a spus că a stat mult timp pe suprafețe dure.”

„Un alt deținut ar fi spus unei alte ambasade că a văzut-o [pe Thunberg] fiind forțată să țină steaguri în timp ce erau făcute fotografii. Ea se întreba dacă imaginile cu ea au fost distribuite”, a adăugat oficialul ministerului suedez.

Acuzația a fost confirmată de cel puțin alți doi membri ai flotei care au fost reținuți de forțele israeliene și eliberați sâmbătă.

„Au târât-o pe micuța Greta [Thunberg] de păr în fața ochilor noștri, au bătut-o și au forțat-o să sărute steagul israelian. I-au făcut tot ce se poate imagina, ca avertisment pentru ceilalți”, a declarat pentru agenția de știri Anadolu activistul turc Ersin Çelik, participant la flota Sumud.

Lorenzo D'Agostino, jurnalist și alt participant la flotilă, a declarat după întoarcerea la Istanbul că Thunberg a fost „înfășurată în steagul israelian și prezentată ca un trofeu” – o scenă descrisă cu incredulitate și furie de cei care au asistat la ea.

Thunberg se numără printre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care au făcut parte din flota Global Sumud, o coaliție de peste 40 de nave care transportau ajutoare umanitare și al cărei scop era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Gazei de 16 ani.

Între joi și vineri, forțele israeliene au interceptat toate navele și au arestat toți membrii echipajului aflați la bord. Majoritatea dintre ei sunt deținuți la Ketziot, cunoscută și sub numele de Ansar III, o închisoare de înaltă securitate din deșertul Negev, utilizată în principal pentru detenția prizonierilor palestinieni, mulți dintre ei fiind acuzați de Israel de implicare în activități militante sau teroriste.

În trecut, activiștii reținuți de Israel nu erau urmăriți penal, ci prezența lor era tratată ca o chestiune de imigrare.

Potrivit avocaților ONG-ului Adalah, drepturile membrilor echipajului au fost „încălcate în mod sistematic”, activiștilor li s-a refuzat accesul la apă, toalete, medicamente și accesul imediat la reprezentanții lor legali, „încălcând în mod clar drepturile lor fundamentale la un proces echitabil, imparțial și la reprezentare legală”.

Echipa juridică italiană care reprezintă flota a confirmat că cei reținuți au fost lăsați „ore întregi fără mâncare și apă – până târziu în noaptea trecută”, cu excepția „unui pachet de chipsuri înmânat Gretei și arătat camerelor de filmat”. Avocații au raportat, de asemenea, cazuri de abuz verbal și fizic.

În timpul unei vizite la Ashdod joi seara, ministrul israelian de extremă dreapta al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a fost filmat în timp ce îi numea pe activiști „teroriști”, stând în fața lor.

„Aceștia sunt teroriștii flotei”, a spus el, vorbind în ebraică și arătând cu degetul spre zeci de oameni așezați pe pământ. Purtătorul său de cuvânt a confirmat că videoclipul a fost filmat în portul Ashdod joi seara.

Unii activiști au fost auziți strigând: „Palestina liberă”.

Ben-Gvir a cerut anterior ca activiștii să fie închiși în loc să fie deportați.

După arestarea lor, echipa juridică a flotei și-a exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul la care ar putea fi supuși membrii echipajului, în special cei care fuseseră reținuți anterior de autoritățile israeliene după ce au încercat să încalce blocada navală a Gazei. Este pentru a doua oară când Thunberg este arestată alături de alți membri ai flotei, după ce o încercare similară la începutul acestui an s-a soldat cu arestarea și deportarea activiștilor.

Baptiste André, un medic francez care se afla pe una dintre bărcile flotei în iunie, a declarat reporterilor la întoarcerea în Franța că a fost martor la modul în care agenții de frontieră israelieni îi batjocoreau și îi priveau în mod deliberat de somn pe pasageri, în special pe Thunberg.

Oficialul suedez a declarat în e-mail că Thunberg a fost rugată de autoritățile israeliene să semneze un document.

„Ea și-a exprimat incertitudinea cu privire la semnificația documentului și nu a vrut să semneze nimic din ceea ce nu înțelegea”, se arată în e-mail. Oficialul ministerului suedez a scris că Thunberg a avut acces la asistență juridică.

Isarelul a respins acuzațiile

Ambasada israeliană a transmis că acuzațiile sunt „minciuni sfruntate”.

„Toți deținuții din provocarea Hamas-Sumud au avut acces la apă, hrană și toalete; nu li s-a refuzat accesul la un avocat și toate drepturile lor legale, inclusiv accesul la îngrijiri medicale, au fost pe deplin respectate. Israelul este și va rămâne un stat guvernat de statul de drept, angajat să respecte drepturile și demnitatea tuturor persoanelor în conformitate cu standardele internaționale”, a arătat sursa citată.

