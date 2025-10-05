Sute de mii de oameni au manifestat la Amsterdam împotriva războiului din Gaza. Guvernul batav, altă poziție față de Israel

Sute de mii de protestatari au mărşăluit duminică în Amsterdam, cerând guvernului olandez să adopte o poziţie mai fermă împotriva războiului Israelului în Gaza, relatează Reuters.

Organizatorii au estimat că aproximativ 250.000 de persoane au participat la manifestaţie, cifră confirmată de poliţia locală. Majoritatea participanţilor purtau îmbrăcăminte roşie pentru a-şi exprima sprijinul faţă de „linia roşie” simbolică împotriva asediului israelian asupra Gazei.

Wij zijn met meer! Meer dan 250 000 mensen kwamen vandaag naar het Museumplein in Amsterdam om de rode lijn te trekken en van onze politici te eisen dat ze een einde maken aan hun medeplichtigheid aan de genocide en andere oorlogsmisdaden die Israël begaat in Gaza. pic.twitter.com/ti7QbnYvsR — MERA25 Nederland (@MERA25_NL) October 5, 2025

„Marşul liniei roşii” a fost organizat după o manifestaţie similară de amploare care a avut loc la Haga în luna mai şi a fost planificat cu câteva săptămâni înainte ca preşedintele american Donald Trump să-şi anunţe planul de a pune capăt războiului. Organizatorii PAX Netherlands au declarat că speră la pace în Gaza, dar au adăugat că planul lui Trump nu le-a schimbat hotărârea.

Protestatarii de toate vârstele au înfruntat ploaia pentru a se alătura unui marş de 6 kilometri prin capitala olandeză, fluturând steaguri palestiniene, scandând „Palestina liberă, Palestina liberă” şi purtând pancarte cu mesajele „Israel, ruşine să-ţi fie!” şi „nu suntem liberi până când Gaza nu este liberă”.

„Suntem aici pentru a condamna tot ceea ce se întâmplă în Gaza”, a declarat Emilia Rivero, în vârstă de 27 de ani, care a venit din oraşul Utrecht, situat în centrul ţării. „Consider că este minimul pe care îl putem face, având în vedere ororile din Gaza.”

Organizatorii au declarat că guvernul olandez nu face suficient pentru a împiedica Israelul să comită crime de război în Gaza şi au cerut politicienilor să ia măsuri, cu puţin peste trei săptămâni înainte ca Ţările de Jos să se îndrepte către alegerile generale din 29 octombrie.

„Sperăm că va fi instaurat foarte curând un armistiţiu real şi că oamenii vor fi protejaţi, vor primi ajutor umanitar şi vor putea fi în siguranţă. Dar suntem îngrijoraţi şi în privinţa angajamentului pe termen lung al Israelului de a opri genocidul”, a declarat pentru Reuters Rolien Sasse, directorul PAX Olanda.

„Vrem ca guvernul nostru să exercite presiuni asupra guvernului israelian, pentru a se asigura că se ajunge la un armistiţiu.”

Israelul respinge acuzaţiile de genocid ca fiind nefondate şi afirmă că operaţiunile sale din Gaza sunt de autoapărare şi vizează militanţii Hamas care au atacat Israelul la 7 octombrie 2023.

Guvernul batav și-a schimbat poziția față de Israel

De la mitingul din mai, guvernul olandez şi-a schimbat treptat poziţia faţă de Israel, impunând în iulie interdicţii de călătorie pentru doi miniştri israelieni de extremă dreapta, acuzându-i de incitare la violenţă împotriva palestinienilor şi de îndemn la „curăţare etnică” în Gaza, potrivit News.ro.

Luna trecută, guvernul a declarat că intenţionează să interzică importurile de bunuri produse în aşezările evreieşti din teritoriile palestiniene ocupate de Israel şi a susţinut planurile Comisiei Europene de a suspenda măsurile comerciale prevăzute în acordul dintre Uniunea Europeană şi Israel.

Între timp, liderul celui mai mare partid din parlament, populistul anti-musulman Geert Wilders, şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul neclintit pentru Israel.

