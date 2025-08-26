Ungaria se militarizează. Guvernul organizează tabere "patriotice" de apărare, în care copiii sunt învățați să tragă cu arma

Armata și Guvernul Ungariei organizează zeci de tabere de apărare, iar mii de copii sunt învățați de mici să tragă cu arma și să practice sporturi de luptă, informează presa de stat de la Budapesta.

În Ungaria funcţionează în prezent cinci centre sportive de apărare, care au primit în această vară aproape 300 de copii, dar mii de copii au participat la zeci de tabere, cu susţinerea Armatei Ungare şi a Ministerului Apărării.

Numărul elevilor care participă la taberele de apărare este în creştere continuă, a declarat marţi István Simicskó, liderul parlamentar al Partidului Popular Creştin-Democrat şi preşedintele Uniunii Sportive de Apărare, potrivit Hirado.

Prezent în tabăra de apărare de la Balassagyarmat, politicianul a spus că cei mici sunt iniţiaţi în tirul sportiv, au făcut cunoştinţă cu puştile cu laser şi cu aer comprimat, cu sporturile de luptă şi cu antrenamentul fizic continuu. Iar nivelul de pregătire militară pentru copii crește an de an, adaugă liderul parlamentar maghiar.

Militarizarea copiilor din Ungaria este motivată de autorități prin necesitatea de a dezvolta la cei mici iubirea de țară. ”Această dezvoltare contribuie şi ea la creşterea ataşamentului tinerilor faţă de pământul natal şi a iubirii pentru patrie, determinând tot mulţi tineri să aleagă pregătirea de cadeţi în cadrul învăţământului secundar”, a declarat István Simicskó.

Potrivit acestuia, statul lucrează astfel pentru a-și asigura rezerve adecvate pentru armata ungară şi cu scopul de a face cariera militară din ce în ce mai populară.

Tabere pentru educarea patriotică și de apărare a tinerilor

La tabere participă şi rezervişti, lucrători din domeniul situaţiilor de urgenţă, pompieri, poliţişti şi gardieni civili, oferind informaţii despre munca lor şi împărtăşind experienţe, ceea ce este benefic pentru tineri – a mai afirmat politicianul.

Prima tabără de apărare naţională a fost organizată în Ungaria în anul 2015. Centrul sportiv de apărare din Balassagyarmat a fost inaugurat în martie 2022, fiind a treia facilitate de acest fel din Ungaria.

Construită în apropierea piscinei, această facilitate de aproximativ 1.000 de metri pătraţi serveşte la educarea patriotică şi de apărare a tinerilor, oferă posibilitatea de a practica peste zece sporturi, inclusiv sporturi de luptă şi tehnice.

Centrul include un poligon de tir de 50 de metri lungime cu 10 poziţii de tragere, camere de serviciu, un club comunitar şi săli de instructaj, fiind aşezat pe un teren de aproape 7.000 de metri pătraţi – subliniază agenția maghiară citată.

